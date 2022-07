Huilen, BMW is nu echt gestopt met de V12

Een V12 in een nieuwe BMW. Dat behoort nu tot de historie van het automerk.

De vraag was niet of BMW ging stoppen met de twaalfcilinder, maar wanneer. Dezelfde boodschap is natuurlijk van kracht voor de merken Audi en Mercedes. Met de langzame overgang naar volledig elektrisch zijn het de motoren met de meeste uitstoot die als eerste verdwijnen.

Van twaalfcilinders naar achtcilinders, van acht naar zes en van zes naar vier of zelfs nog kleiner. Het is een bekend patroon in de autowereld. BMW is inmiddels gestopt met de productie van de V12. Dat zegt BMW M-baas Frank van Meel in De Nationale Autoshow van BNR.

Sinds 1987 is een V12 een gegeven in een BMW. Na 35 jaar komt er een einde aan het bestaan van de motor. De afgelopen jaren was de twaalfcilinder verkrijgbaar in slechts één model, namelijk de BMW M760Li xDrive.

De allerlaatste V12 van BMW werd afgelopen maand geproduceerd, aldus van Meel. Het einde van de twaalfcilinder bij BMW was al enkele jaren in zicht. De vraag naar dit soort grote motoren neemt af. En de flinke uitstoot van een twaalfcilinder helpt ook niet mee te voldoen aan de strenge CO2-eisen vanuit de EU.

De focus op de lange termijn bij BMW is elektrisch, al kiest de Duitse autofabrikant momenteel voor een gemixt gamma. Denk aan een 4 Serie, die zowel met een verbrandingsmotor als volledig elektrisch te verkrijgen is. Idem dito voor de X3 en iX3. Zo probeert BMW zo veel mogelijk klanten te bedienen. Shoppen voor een V12 bij BMW is helaas niet langer mogelijk.