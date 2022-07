Audi RS7 Exclusive is tienduizenden euro’s duurder dan gewone

Maar dan heb je ook een zwarte Audi RS7 Exclusive.

Maak een paar opties standaard, hang er een exclusief praatje omheen en vraag er tienduizenden euro’s, of in dit geval dollars, meer voor. Het is oneerbiedig gezegd waar je naar kijkt met de nieuwe Audi RS7 Exclusive Edition.

Deze nieuwe uitvoering is aangekondigd voor de Verenigde Staten. De Duitse autofabrikant maakt slechts 23 exemplaren van het model. De vanafprijs van deze gelimiteerde uitvoering ligt een stuk hoger in vergelijking met een ‘gewoon’ exemplaar. Helemaal eerlijk is de vergelijking natuurlijk niet. Op deze RS7 zitten veel zaken die je als optie zou moeten aanvinken op een kaal exemplaar. Toch is het prijsverschil fors.

De Audi RS7 begint in de Verenigde Staten bij 118.500 dollar. Door de gekelderde waarde van de euro (lekker bezig ECB) hoef je het bijna niet meer om te rekenen. Bijna dan, want in onze valuta heb je het over € 116.536. De Audi RS7 Exclusive Edition heeft een prijs van $ 165.400, of € 162.659 in euro. Een dikke premium dus ten opzichte van het standaard model.

De niet-kenner zal zijn schouders ophalen kijkende naar deze Audi. Het is niet dat het Duitse automerk alles uit de kast heeft getrokken om er iets unieks van te maken. De Audi Exclusive kleur Mamba Black, met zwarte details en zwarte uitlaatsierstukken maken het geheel, eh, nogal zwart.

Als je dan kijkt wat er allemaal op zit snap je de meerprijs een stukje beter. Naast de kleur komt deze Audi RS7 Exclusive Edition met onder meer de sportuitlaat, carbon keramische remmen, blauwe remklauwen, carbon spiegels, 22-inch velgen, laserlampen en ga zo maar door. De auto zit dus lekker in de spulletjes.

Een RS7 voor de koper die geen zin heeft om door de configurator te gaan dus. Moet die koper in de Verenigde Staten er wel snel bij zijn. Met een oplage van dus 23 stuks en een verkoopstart in de nazomer zal het actiemodelletje snel uitverkocht zijn.