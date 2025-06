BREEK: nieuwe Koenigsegg Jesko is de duurste auto van Nederland!

De eigenaar van de eerste Jesko van Nederland koopt er gewoon nog een!

Boeren, burgers en buitenlui, laat allen vallen wat eenieder bezighoudt om het volgende heugelijke nieuwsfeit tot u te nemen. Er is een nieuwe koning in dit land. Zijn koninklijke hoogheid, de Bugatti Chiron L’Ébé, is onttroond als duurste auto van Nederland. De reden hiervan: de Koenigsegg Jesko Absolut.

Met dank aan onze razende reporter Edvar weten we dat gisteren, vrijdag 13 juni, een nieuwe duurste auto van Nederland is geboren. De trotse bezitter is dezelfde liefhebber die zorgde voor de allereerste Jesko van Nederland. Hij laat aan Autoblog.nl weten dat de nieuwe Jesko ”één dezer dagen” zijn kenteken ontvangt.

Prijs van de duurste auto van Nederland

Kun je je voorstellen dat je jezelf de vraag stelt: hmm, zal ik vandaag eens mijn Jesko met of zonder achtervleugel nemen? Want dat is in wezen het verschil tussen de eerdere Jesko Attack Plus en de nieuwe Jesko Absolut. Het prijsverschil is een stuk groter. Voor de Attack werd €3.524.707 betaald.

De nieuwe Koenigsegg heeft een prijskaartje van € 4.129.919 waarvan € 157.731 naar de fiscus gaat aan bpm. Daarmee gaat ie ruim 65k over de eerder genoemde Chiron heen die €4.064.477 kostte.

Koenigsegg Jesko Absolut

Helaas is dit het enige beeld dat we voorlopig krijgen van de Jesko komt van Esser Automotive, maar daar komt spoedig verandering in. Zoals je ziet, heeft de eigenaar ervoor gekozen om de kleurstelling van de eerste Jesko van Nederland ook toe te passen op de Absolut. Wat mij betreft een meer dan goede keuze.

De koper laat Autoblog weten dat er een kleine aanpassing is gedaan. Het witte lijnwerk van de Attack is ietsjes veranderd zodat ie beter aansluit bij de gloeiende koets van de Absolut. Andere witte lijnen spelen dan weer in op de lengte van de supercar.

Specificaties van de Jesko

Omdat ze zo lekker zijn, nog even de cijfertjes die bij de duurste auto van Nederland horen. Achterin de cabine ligt een machtige 5,0-liter V8 die een allesverslindende 1.600 pk en 1.500 Nm kan produceren. Dat lukt als je hem E85 voert. Doe je dat niet, dan houd je een schamele 1.280 pk over.

Theoretisch zou de Jesko Absolut een topsnelheid van 531 km/u kunnen aantikken. Nu nog een lap asfalt vinden die daar lang genoeg voor is. Tevens heeft deze Jesko twee records op zijn naam staan: het snelste naar 400 km/u (18,82 seconden) en het snelste van stilstand naar 400 km/u en weer naar 0 (27,83 seconden).

Dankzij de nieuwe Koenigsegg telt Nederland drie auto’s van het Zweedse merk. De eerste was een CC8S, maar die verliet in 2017 onze contreien. Binnenkort dus meer beeld van de nieuwe duurste auto van Nederland. Houd Autoblog.nl in de gaten!