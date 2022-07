Primeur: voor het eerst auto van €4 miljoen op Nederlands kenteken

Een nieuwe auto van €4 miljoen, welteverstaan.

Alles is relatief, zo blijkt maar weer eens. Voor veel mensen is €50.000 al een hoop geld om uit te geven aan een auto, maar het kan nog veel gekker. Er is een Nederlander die meer dan 80 keer zoveel (!) heeft uitgegeven aan een auto.

Een snelle rekensom leert dat 80 maal €50.000 4 miljoen is. Inderdaad, er is iemand zo gek geweest om meer dan €4 miljoen stuk te slaan op een nieuwe auto inclusief Nederlands kenteken. Dat is een primeur, want de duurste auto tot nu toe kostte slechts €3.760.203.

Die auto was de Bugatti Chiron Sport die je hierboven ziet. Je raadt het al: ook de auto van meer dan €4 miljoen is een Bugatti Chiron. Die is nog eens drie ton duurder dan de vorige recordhouder, met een totaalprijs van €4.064.477. Daarvan gaat €192.477 richting de staatskas als BPM.

Je bent nu natuurlijk reuze benieuwd waarom deze Chiron zo absurd duur is, zelfs voor Bugatti-begrippen. Het antwoord moeten we jullie helaas schuldig blijven, want er zijn nog geen foto’s opgedoken van de auto.

Op basis van de kentekengegevens weten we alleen dat het een blauw exemplaar betreft. Daarmee moeten we het voorlopig doen. Mocht iemand dit lezen en wél foto’s hebben: stuur vooral even een mailtje naar [email protected] Of gooi ze meteen op Autoblog Spots, dat mag natuurlijk ook altijd.

Enfin, we weten bij deze alvast welke auto er aan het eind van het jaar op nummer één komt te staan in ons lijstje met duurste auto’s. Het is deze week trouwens sowieso een topweek wat dure auto’s betreft. De bovenstaande Aston Martin Valkyrie heeft namelijk ook een vers Nederlands kenteken gekregen. Daarmee was een bedrag van €3.201.246 gemoeid.