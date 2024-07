Dit zijn de duurste auto’s die in het eerste half jaar op kenteken zijn gezet

Lijstjes zijn natuurlijk altijd leuk. Zoals die van de duurste auto’s op Nederlands kenteken. Of de krachtigste.

Een Audi Q4 van ruim 6 miljoen euro en een VW ID.3 van ruim 4 miljoen euro? Fake news natuurlijk, dat moge duidelijk zijn. Bij de RDW maken ze geregeld een foutje, ook bij het vastleggen van de catalogusprijs. In veel gevallen wordt het wel weer gecorrigeerd. Gelukkig maar, het zou immers jammer zijn als je daar 22% bijtelling over moet betalen!

De 10 duurste

Op basis van de geregistreerde catalogusprijs, zijn dit de 10 duurste auto’s die in de eerste vijf maanden van dit jaar op kenteken zijn gezet. Het moge duidelijk zijn dat we de ‘foutjes’ maar even genegeerd hebben:

Merk Type Catalogusprijs Jaar Koenigsegg Jesko 3.524.707 Nieuw Rimac Nevera 2.824.140 Nieuw Ferrari LaFerrari 1.344.209 2014 Ferrari LaFerrari 1.331.262 2014 Porsche 918 Spyder 919.953 2015 Ferrari 812 Competizione 751.508 Nieuw Ferrari Purosangue 712.519 Nieuw Ferrari 812 GTS 689.301 Nieuw Lamborghini Revuelto 688.543 Nieuw Lamborghini Revuelto 688.543 Nieuw

De 10 krachtigste EV’s

De EV’s van tegenwoordig hebben zoveel vermogen dat het eigenlijk niet meer leuk is. Daarom tonen we twee lijstjes met de meest krachtige auto’s, de ene met EV’s, de andere met de benzineslurpers. Eerst even de EV’s:

Merk Type Aantal auto’s Vermogen in kW (pk) Rimac Nevera 1 1.352 kW (1.838) Tesla Model S/X Plaid 32 932 (1.270) Porsche Taycan Turbo GT 1 700 (952) Lotus Eletre R 6 675 (918) Lotus Emeya R 4 675 (918 Porsche Taycan Turbo S 2 640 (870) Tesla Model X 3 623 (847) GMC Hummer EV 1 600 (816) Tesla Model S/X 74 504 (685) BMW i7 M70 xDrive 11 485 (659)

In dit lijstje zien we een opvallende waarde van 932 kW (1.270 pk) voor de Tesla Model S/X Plaid. Dat klopt toch niet, want deze zou toch 750 kW (1.020 pk) moeten hebben? Inderdaad. De RDW kent echter een ‘netto maximumvermogen elektrisch’ en daar geven ze 932 kW aan. Dat is de optelsom van de individuele elektromotoren: 314 (voor) + 2x 309 (achter) = 932 kW. Het systeemvermogen bedraagt echter ‘slechts’ 750 kW. Tsja, wel een flinke tegenvaller hè …

De 10 krachtigste auto’s met verbrandingsmotor

Voor velen een stuk interessanter zijn de auto’s die nog gewoon cilinders hebben:

Merk Type Aantal auto’s Vermogen in kW (pk) Koenigsegg Jesko 1 940 (1.278) Bugatti Veyron 16.4 1 736 (1.001) Lamborghini Revuelto 5 607 (825)* Ferrari 812 Competizione 1 607 (825) Dodge Challenger Hellcat 1 594 (808) Mercedes-Benz AMG G 63 Brabus 800 1 588 (799) Ferrari 812 Superfast/GTS 9 585 (795) Ferrari LaFerrari 2 585 (795)* Audi RS Q8 Urban 1 579 (787) Ferrari SF90 Stradale/Spider 10 574 (780)* *Hybride

Hierbij is nog wel een aanvulling nodig: de RDW noteert namelijk bij hybride auto’s voor elke motor apart het vermogen. Deze mag je natuurlijk niet altijd zomaar bij elkaar optellen. Daarom wordt hier (net zoals bij veel kentekenwebsites) gekozen voor het maximum van deze twee getallen.

Bij de Revuelto geeft de RDW 607 kW op voor de benzinemotor en 110 kW voor de elektromotoren. Dat zijn er zelfs drie. Het systeemvermogen is daarbij 745 kW, dus 1.015 pk.

De Ferrari SF90 heeft iets vergelijkbaars. Volgens de RDW levert de benzinemotor 574 kW en de elektromotoren 150 kW. De combinatie hiervan levert volgens de specificaties 734 kW op, wat gelijk is aan 1.000 pk.

Nog een kanttekening: er staan twee getunede auto’s in dit lijstje, waarvan er elk één op kenteken is gezet in het afgelopen half jaar. Dat is echter niet het volledige plaatje, want veel getunede auto’s staan nog met het standaardvermogen in het RDW-register. Ook al moet een auto officieel opnieuw gekeurd worden als het vermogen met meer dan 20% stijgt…

Dit is een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: @tdvphotography, via Autoblog Spots