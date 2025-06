Dit is de Le Mans Hypercar van McLaren en jij kunt hem hebben!

McLaren gaat Ferrari en Porsche achterna.

Op het moment van schrijven tellen we af naar de start van 24 Uur van Le Mans 2025. In aanloop zijn er tal van persmomentjes geweest van de deelnemende merken. Denk aan Ferrari, Porsche en Peugeot, maar ook merken die binnenkort meedoen in de Hypercar-klasse zoals Genesis en Ford. McLaren komt nu ook in dat rijtje met een opmerkelijk voorstel.

McLaren rijdt nu mee in het LMGT3-klassement met een aangepaste 720S, maar daar komt over twee jaar verandering in. Dan rijdt het merk van wijlen Bruce McLaren mee in de hoofdklasse. De eerste beelden van de Hypercar voor dat moment laat McLaren vandaag zien. De opmerkelijke boodschap erbij: mooi ding hè? Jij kunt er ook eentje krijgen.

McLaren meldt dat er een gelimiteerd aantal klantenauto’s gebouwd wordt naast de LMDh-auto voor het WEC-seizoen van 2027. Leg een x aantal miljoen neer, dan word je helemaal meegenomen in het maakproces van de raceauto. Een kopie van Ferrari’s 499P-klantenauto. Je mag achter de schermen meekijken en bent zelfs onderdeel van de ontwikkelings- en testprogramma van de Hypercar.

De Hypercar van McLaren voor Le Mans

De McLaren-racer belooft een monster van een auto te worden. Het merk is al bezig met het ontwikkelen van de krachtbron: een speciaal voor de racerij gebouwde V6-twinturbo met hybride assistentie. De klantauto’s krijgen precies dezelfde aandrijflijn.

Hopelijk kunnen de kopers een beetje sturen, want het vermogen gaat enkel naar de achterwielen. Gelukkig helpt McLaren haar klanten op weg met coaching van een professional, een eigen pitcrew en race-engineers die tijdens het hele traject ondersteuning bieden.

Zodra de auto er is, biedt McLaren twee jaar lang ondersteuning. Er is een planning gemaakt voor welke circuits de klanten aan doen. Hierbij hoeven de coureurs alleen het vervoer te verzorgen. Zodra je op het circuit aankomt, is het instappen en wegrijden.

Uiteraard mogen wij sloebers niet weten wat de rijke klanten moeten aftikken om mee te mogen doen aan het klantenprogramma. Als je al het geld van de wereld had, welke zou je dan willen: de 499P Modificata, een gepersonaliseerde 963 RSP of deze Le Mans-racer van McLaren?