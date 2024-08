BREEK: Parkeerbeheer Amsterdam heeft WEL menselijke trekjes!

Dat we zulk nieuws nog mogen brengen. Parkeerbeheer Amsterdam heeft WEL menselijke trekjes. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Parkeerbeheer in Amsterdam. je zou er een boek over kunnen volschrijven. Gaan we niet doen, maar feit is wel dat de meeste mensen niet zo gecharmeerd zijn van deze boevenbende dienst, zelfs met de nieuwe naam Egis Parking Services. Want de personen die er werken blinken meestal niet uit in menselijkheid.

En dat is eigenlijk niet eens heel vreemd, aangezien de boel enorm is geautomatiseerd tegenwoordig. Zo rijden ze rond met tientallen scanauto’s die je onverbiddelijk op de bon slingeren, ook als je door overmacht even te laat bent, of omdat je per ongeluk je invalidenkaart hebt laten verlopen.

Parkeerbeheer Amsterdam blijkt wel menselijk

Dat gebeurde een inwoner van Apeldoorn een tijdje terug. Hij is moeilijk ter been en heeft dus terecht een invalidekaart voor Amsterdam. Daarmee mag hij dichtbij zijn bestemming parkeren en da’s wel handig als je vaak in de stad komt.

Maar de kaart was verlopen en de gemeente Amsterdam had hem dat niet laten weten. Gevolg, negen parkeerboetes voor dezelfde overtreding met een totaal prijskaartje van 759 euro. Niet normaal natuurlijk, maar het staat zo in de computer, dus het zal zo worden uitgevoerd.

Het slachtoffer -zo kunnen we deze man wel noemen- stapte vanzelfsprekend naar de dienst Parkeerbeheer en legde zijn verhaal uit. En gelukkig werden vijf boetes kwijtgescholden, maar de andere vier moesten gewoon worden betaald. Dat kon middels een betaalregeling van 40 euro per maand, 1 jaar lang. Veel geld voor een invalide man van 75 met alleen een AOW.

Maarrrrrr. Wat lezen we vanmorgen in de T.? Parkeerbeheer Amsterdam blijkt wel degelijk menselijke trekjes te hebben en heeft de resterende vier boetes ook kwijtgescholden. Fouten in het systeem moeten worden aangepakt en goedgemaakt, aldus een ambtenaar van de gemeente Amsterdam.

Dus wat hebben we geleerd? Mocht je een bekeuring krijgen in Amsterdam en vinden dat het niet terecht is? Ga in bezwaar en stap ook meteen naar de krant. Dan komen die robots meestal wel in beweging en met een beetje mazzel schelden ze je boete kwijt.

Graag gedaan!

Foto: een geparkeerde Ferrari in Amsterdam, niet de auto uit het verhaal. Via @Diederik888 Autoblog Spots