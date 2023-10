Amsterdam transformeert naar 30 km/u

Amsterdam gaat naar 30 km/u en dit doet de stad zoal.

Van de één op andere dag 30 km/u invoeren is niet zomaar gedaan. De transitie naar een langzamere snelheid binnen de bebouwde kom vergt wel wat meer werk. Onze hoofdstad neemt het voortouw om de maximum snelheid binnen de bebouwde kom van 50 km/u naar 30 km/u te brengen.

Het is niet ondenkbaar dat meer Nederlandse steden gaan volgen. De ideeën om van 50 naar 30 te zakken in het kader van verkeersveiligheid hangt al langer in de lucht. Zit je straks in je autootje, terwijl de elektrische fatbikes je links en rechts om de oren vliegen.

Aanpassingen in de stad

De gemeente Amsterdam heeft bekendgemaakt wat de transitie naar 30 km/u betekent. Vanaf 8 december is het zover. Dan gaat de nieuwe maximumsnelheid in. Vanaf deze maand is de stad begonnen met voorbereidingen. Er komen 5.000 (!) nieuwe verkeersborden in de stad. Daarnaast moeten 170 verkeerslichten opnieuw afgesteld worden. LED-borden worden tevens aangepast: bij 30 km/u een smiley en harden dan dat levert een verdrietig gezichtje op.

Ook organiseert Amsterdam een lokale verkeerscampagne met de slogan ’30 doen we voor elkaar’. Daarmee wijst het automobilisten in de stad op het feit dat 30 het nieuwe normaal is. Het kan zijn dat je al 30-verkeersborden ziet, maar je mag er 50 rijden tot 8 december. Je herkent deze verkeersborden aan een disclaimer. Ze hebben allemaal een sticker met de mededeling dat de nieuwe snelheid vanaf 8 december van kracht is. De gemeente zal de stickers in de nacht van 7 op 8 december verwijderen.

De complete stad stapt niet over op 30, maar het is wel zo dat meer dan 80 procent van Amsterdam een maximumsnelheid krijgt van 30 km/u. Er is een uitzondering voor bussen en trams op een aparte baan: die mogen wel 50. Premium openbaar vervoer hè.

