Gemeente Amsterdam verliest zaak over foutparkeren

Foutparkeerder één, gemeente Amsterdam nul.

Fout parkeren is niet altijd zonder consequenties. Als er een BOA in de buurt is kun je zomaar de sjaak zijn. Vaak blijft het bij een boete. Voor een inwoner van Amsterdam had zijn actie zwaardere gevolgen. Het leidde uiteindelijk tot een rechtszaak.

Wat was er aan de hand?

De man parkeerde zijn auto op een plek waar het op dat moment niet mocht. De auto stond op een zaterdag geparkeerd op een plek waar je zaterdags tussen 06:00 en 19:00 niet mag staan. Deze ruimte is dan gereserveerd voor kramen op de markt.

BOA’s zagen de auto staan en besloten meteen een zware maatregel toe te passen. Namelijk het laten wegslepen van de auto. Voor het wegslepen van een auto moet ook nog eens een boete van 373 euro betaald worden.

Foutparkeren Amsterdam: de rechtszaak

De Amsterdammer weigerde de boete te betalen, want de parkeerplek zou op zaterdags al meer dan een jaar niet meer gebruikt worden voor de markt. Het kwam tot een rechtszaak, waarbij de man in hoger beroep ging. De situatie werd uitgelegd aan de rechter.

Wellicht tot zijn verbazing ging de rechter mee in zijn verhaal. De gemeente Amsterdam had de auto niet meteen moeten wegslepen, is het oordeel. De rechter zegt dat de BOA’s eerst een boete hadden moeten opleggen. Verder vertelde de rechter dat het wegslepen van een auto een ingrijpende maatregel is en in dit geval overdreven: omdat de parkeerplek niet meer gebruikt wordt voor de markt was de autobezitter niemand tot hinder.

Een zure appel voor de gemeente Amsterdam. Ze moeten namelijk de man de boete van 373 euro terugbetalen. De markt zelfs is 100 meter verwijderd van de parkeerplek in kwestie. Aangezien die ruimte niet gebruikt wordt voor een kraam kan de gemeente overwegen hier een volwaardige parkeerplek van te maken. Maar de gemeente Amsterdam die de automobilist helpt? De kans dat je een miljoen wint met de loterij is groter. (via Telegraaf)

Foto: een fout geparkeerde Ferrari in Amsterdam, ter illustratie. Via @Diederik888 Autoblog Spots