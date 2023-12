Vanaf morgen 30 in Amsterdam, maar wordt er ook gehandhaafd?

Morgen is het zover: je mag in Amsterdam niet harder dan 30 km/u.

Met de auto door Amsterdam rijden doe je niet voor de lol. Vanaf morgen helemaal niet, want dan is het zover: de beloofde verlaging van de maximumsnelheid treedt in werking. In het grootste gedeelte van Amsterdam mag je met ingang van morgen nog maar 30 km/u.

Dit is al geruime tijd van te voren aangekondigd, dus het is natuurlijk geen donderslag bij heldere hemel. Onder het motto ‘we doen het voor elkaar’ hoopt Amsterdam hiermee het aantal ongelukken te verminderen. Ze rekenen op 20 tot 30 procent minder ongelukken. Daar kan niemand tegen zijn. Toch…?

Als je nog maar stapvoets mag rijden wordt je straks links en rechts ingehaald door fatbikes, maar troost je met de gedachte dat zij dan in overtreding zijn. De maximumsnelheid geldt namelijk voor iedereen, ongeacht je vervoersmiddel. Of dat ook allemaal gehandhaafd wordt is een tweede…

Die vraag kunnen we alvast beantwoorden: vooralsnog hoef je niet meteen te rekenen op consequenties als je per ongeluk iets harder gaat dan 30 km/u. AT5 heeft van de lokale autoriteiten vernomen dat ze de nieuwe situatie de komende maanden eerst gaan ‘monitoren’. Daarna gaan ze pas kijken of het nodig is om te handhaven.

De maximumsnelheid van 30 km/u geldt niet voor heel Amsterdam, maar wel voor een groot deel: het gaat om 80% van alle straten. Die gaan we niet allemaal voor je opnoemen, maar op de website van de gemeente Amsterdam kun je een kaartje vinden.

Foto: 992 GT3 Touring in Amsterdam, gespot door @tiescarphotography