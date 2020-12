BREEK: Russell vervangt Hamilton komende race! - Autoblog.nl

Russell vervangt Hamilton aanstaande race. De puntloze George Russell kan de overwinning gaan pakken de komende GP!

Het is een raar seizoen. Niet alleen door de compleet afwijkende kalender. Nee, corona zorgt ook letterlijk ervoor dat het startveld er af en toe anders uitziet. Zo kon Nico Hülkenberg invallen voor Sergio Pérez (2 races) en Lance Stroll (1 race). Beide Racing Point-coureurs waren namelijk besmet met het virus.

De laatste is Lewis Hamilton. Dat zorgt voor een heel rare situatie, eigenlijk. Maar wel een leuke! Kijk, die Mercedes waarin hij rijdt is enorm dominant. Dermate dominant dat eigenlijk iedereen wel een rondje erin zou willen rijden. Toch?

Russell vervangt Hamilton

Welnu, er krijgt iemand de kans om zichzelf te bewijzen en dat is niemand minder dan George Russell! Jazeker, Russell vervangt Hamilton! de Mercedes-protégé rijdt op dit moment zijn tweede seizoen bij Williams. Hij laat enorm mooie dingen zien. In de kwalificaties heeft hij tot nu toe altijd zijn teamgenoten zoek gereden. Ook weet hij de zeepkist van Williams naar Q2 (de tweede kwalificatie) te trappen. Bijzonder knap.

Very few people are lucky enough to drive for an @F1 team each year. I'm about to get the chance to drive for two.



Unbelievably grateful to @WilliamsRacing and @MercedesAMGF1 for this opportunity.



Thank you all 🙏 pic.twitter.com/x2ZGMWOX8A — George Russell (@GeorgeRussell63) December 2, 2020

Punten

Een ding lukte tot dusver niet en dat was punten scoren. Bij de GP van Toscane was hij er heel erg dichtbij, maar dankzij diverse herstarts lukte dat helaas net niet. Tijdens de GP van Emilio Romagna vergooide de Brit zijn kansen door de Williams in de muur te parkeren op een verraderlijk recht stuk zonder hobbels of dergelijke. De kans dat Russell nu zijn eerste WK-punten gaat scoren is erg groot. Opmerkelijk: Russell staat laatste in de WK-stand, de kans dat hij met stip gaat stijgen lijkt een zekerheidje.

Russell vervangt Hamilton, Aitken vervangt Russell

George Russell wordt op zijn beurt vervangen door een heuse debutant in de vorm van Jack Aitken. Dat is de reservecoureur van Williams. Aitken is op dit moment redelijk succesvol in de Formule 2 geweest. Hi is alweer bezig aan zijn derde seizoen. Een absoluut toptalent lijkt het niet te zijn, maar in de Williams valt dat minder op. Sowieso, ook wel goed voor het zelfvertrouwen van Nicolas Latifi om zijn teamgenoot eens te snel af te zijn.

Met dank aan Walter en Aernoud voor de tips!