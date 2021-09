Russell gelijkwaardig aan Hamilton, aldus Russell

De nieuwe nummer 2-rijder van Mercedes is geen nummer 2. Russell is gelijkwaardig aan Hamilton, volgens Russell, althans.

Het was ons het weekje wel. Naast de IAA Mobility 2021 was er nog iets dat ons bezighield. Natuurlijk waren daar de superlatieven van de GP van Nederland in Zandvoort. Maar ook het hete transfernieuws was de hele week ‘brekend’.

De meest belangrijke transfer is natuurlijk dat George Russell van Williams naar Mercedes gaat. George Russell geldt als een absoluut toptalent. In de Formule 2 heeft hij mooie dingen laten zien en ook in de Williams wist hij zo nu en dan te verrassen. Dat werd beter en beter naarmate de tijd vorderde. Tegenwoordig kijken we er eigenlijk van op als Russell níet Q2 weet te halen.

Hamilton voor laten gaan

Russell wordt de teamgenoot van Lewis Hamilton. Hamilton heeft onlangs voor twee jaar bijgetekend, wat dus betekent dat George en Lewis het elkaar twee jaar heel erg lastig gaan maken. Nu rijst natuurlijk de vraag: mag George Russell wel winnen? Of moet hij Hamilton voor laten gaan? Volgens Russell is het simpel: ze namelijk zijn helemaal gelijk.

Russell geeft aan dat bij de contractonderhandelingen besproken is dat hij en Hamilton gelijkwaardig worden behandeld. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar vergeet niet dat geweldige vent Valtteri Bottas de afgelopen vijf jaar in dienst heeft gereden van Hamilton.

Russell gelijkwaardig aan Hamilton

In het interview voorafgaand aan de race geeft Russell aan dat Hamilton en hij samen zullen pushen om het team beter te maken. Het is goed bedoeld, maar wij wachten op het moment dat ze beide strijden om de koppositie. Wat gaat er dan gebeuren? Is Russell gelijkwaardig aan Hamilton? Vergeet niet dat Rubens Barichello destijds óók dacht een eerlijke kans te krijgen ten opzichte van ene M. Schumacher…

Volgens Russell zitten beide coureurs namelijk in een andere fase van hun carrière. Nu kun je dat op twee manieren interpreteren. Is het nu tijd voor een nieuwe lichting? Of mag Hamilton nog een keer een kampioenschap binnenhalen van Russell? Wat denk jij? Mag Russell gelijkwaardig zijn aan Hamilton? Laat het weten in de comments!

Via: Formula1.com

Met dank aan Wim voor de tip!