Russell kraakt Red Bull: “Albon ziet er uit als idioot”

George Russell heeft opeens praatjes voor drie na zijn goede kwalificatie en kraakt Red Bull.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije van morgen is een hard gelag geworden voor Red Bull Racing. Vóór het weekend gaf Verstappen nog schertsend te kennen dat hij maar blij is niet voor Ferrari getekend te hebben. Het geeft maar weer aan wat een verschil een dag kan maken. Gisteren kwam Red Bull al erg zwak uit de startblokken. Degenen die zeggen dat vrijdagen niks te betekenen hebben in de F1, kwamen vandaag helaas bedrogen uit. Ondanks een uiterste inspanning van Red Bull afgelopen nacht, staan de beide Ferrari’s namelijk voor Max Verstappen. Ze staan daarbij ook vér voor Alexander Albon, die de race moet beginnen vanaf P13.

Albon staat daarmee één plek achter Russell, die in de vorig jaar nog volstrekt kansloze Williams rondrijdt. George is natuurlijk enorm in zijn nopjes met zijn prestatie, maar voelt ook de pijn van zijn oude rivaal. Daarom neemt hij het op voor de Britse Thai, die hij al heel lang kent. Tegelijkertijd gooit hij het team van Red Bull onder de bus:

Ik ken Alex inmiddels al 15 jaar. Gedurende die tijd ben ik in dezelfde paddock geweest als hij. Hij is één van de beste coureurs tegen wie wij racen. Max, Charles, wij allemaal zullen zeggen dat hij altijd vooraan heeft gestaan bij alles wat hij heeft gedaan. Ik heb geen idee wat daar [bij Red Bull] in godsnaam gebeurt. Ik voel enorm met hem mee, want hij ziet er nu uit als een idioot, terwijl hij dat absoluut niet is. Ze moeten dit voor hem oplossen. George Russell, scharrel van Seychelle de Vries

In Q2 was Albon vandaag zeven tienden langzamer dan Verstappen. Hetzelfde plaatje zagen we vorig jaar bij Gasly versus Verstappen. Nou is Max natuurlijk wel de beste, maar het is toch een beetje raar dat twee uitstekende coureurs zoveel toegeven op Max. Moeten we langzaam maar zeker gaan denken aan een gevalletje Alonso-Ferrari syndroom? Daar onstond uiteindelijk een situatie waarin de auto en het team volledig naar wens van de wenkbrauw functioneerden. Het gevolg was een hok waar alleen Alonso nog hard mee kon gaan, maar niet hard genoeg om de Red Bull en later Mercedes te verslaan.

Heeft het team van Red Bull teveel naar Verstappen geluisterd bij het ontwikkelen van de auto, waardoor alleen hij er nog hard mee kan rijden? En moet er dan toch een veteraan bij komen die andere input kan geven aan Newey en zijn manschappen? Of is Max gewoon een held die er nog het beste van maakt tegen de oppermachtige Mercs? Laat het weten, in de comments!