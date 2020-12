Mustang Mach-E GT Performance Edition is nóg sneller - Autoblog.nl

Maak nog meer de blits met de Ford Mustang Mach-E GT Performance dan met het normale model.

De elektrische Mustangs komen eraan. Voor sommigen is het nog een beetje wennen dat de Mustang geen Pony-car meer is. Het is een elektrische crossover geworden. Natuurlijk, dat is een beetje jammer. Als je naar een concert gaat van de The Rolling Stones ben je ook niet blij verrast als de Toppers op het podium komen huppelen. Ofzo.

Elektrische Mustang

Maar we zetten de matige analogie opzij. Het is natuurlijk volkomen logisch dat Ford dit doet. De naam Mustang in ongeëvenaard en voor zijn soort ziet de Mach E er heel aardig uit.

Als je de juiste uitvoering besteld (de sterkste), dan heb je zelfs de prestaties die je van de naam Mustang verwacht. Er is goed nieuws, want voordat de Mustang goed en wel bij de showrooms staat, is er een nóg snellere versie.

Ford Mustang Mach-E GT Performance

Het gaat namelijk om de Mustang Mach-E GT Performance Edition. De basis is de al vrij rappe Mustang Mach-E GT. Qua vermogen ga je er niets op vooruit, dat blijft steken op 480 pk. Wat wel stijgt, is de trekkracht. In plaats van 814 Nm heb je nu 860 Nm tot je beschikking.

Daardoor kun je nu in 3,5 seconden naar de 100 km/u sprinten, twee tienden sneller dan voorheen. Voor de marginale stijging in prestaties moet je wel concessies doen qua actieradius. Het reguliere model komt 402 km ver op een volle accu, de Mustang Mach-R GT Performance Edition haalt 378 km. Dit zijn EPA-cijfers, de WLTP-cijfers kunnen iets afwijken.

Details Mustang Mach-E GT Performance

Je kan de Mustang Mach-E GT Performance Edition herkennen aan de 20″ velgen met zwarte afwerking. De rode Brembo-remmen daarachter zijn ook specifiek voor dit model. Ook de grille is uniek voor de Performance, Ford noemt de kleur Carbonized Gray. In het interieur is de auto voorzien van ActiveX-bekleding.

Leverbaar

De Mustang Mach-E GT Performance Edition is in de VS begin volgend jaar te bestellen en wordt aan het einde van 2021 afgeleverd. Of de auto ook naar Nederland komt, is vooralsnog niet bekend. Gezien de populariteit van de EV alhier, lijkt het een no-brainer.