Officieel: Schumacher bevestigd voor F1 2021 - Autoblog.nl

Mick Schumacher is bevestigd voor F1 2021. De zoon van een Formule 1 coureur wordt Formule 1-coureur!

Formule 1 is toch een sport waarbij nuttig is als je een vader hebt die je erbij kan helpen. Nee, we bedoelen het niet met paydrivers die ondanks tegenvallende resultaten toch de F1 weten te halen.

We hebben het over vaders die hun kinderen vroeg genoeg hebben aangestoken met het racevirus. In tegenstelling tot voetbal komt er veel meer bij kijken. Nu kun je direct aan geld denken (wat ook absoluut klopt), maar iemand die je op de juiste weg helpt, is van groot belang. Op dit moment zijn Max Verstappen (zoon van Jos) en Kevin Magnussen (zoon van Jan) het kroost van ex-F1-coureurs.

Mick Schumacher bevestigd voor F1 bij Haas

Daar komt er eentje bij, want Mick Schumacher is bevestigd voor volgend jaar. Hij pakt het stoeltje dat bij Haas is overgebleven. Schumacher heeft dit jaar er een goed F2-seizoen op zitten en lijkt het kampioenschap te gaan winnen. Dankzij de banden met Ferrari is de keuze voor Haas snel gemaakt.

Ferrari-link

Haas maakt namelijk gebruik van motoren Ferrari. Als je de situatie negatief bekijkt, zou je kunnen zeggen dat ze bij Haas deze coureur door hun neus gedrukt krijgen (naast een zwakke motor, maar dat terzijde).

Aan de andere kant wordt de Duitser gezien als een degelijk talent. Dus zo erg is die Ferrari-link in deze niet. Bij de teamgenoot van Mick Schumacher, Nikita Mazepin, is het vooral de bankrekening van zijn vader die indruk maakt.

Schumacher bevestigd voor F1, opties voor anderen

Nu Schumacher is bevestigd voor Haas het komende seizoen, zijn er nauwelijks stoeltjes beschikbaar voor volgend jaar. Bij AlphaTauri is er naast Pierre Gasly plaats. Kvyat is bezig aan zijn laatste seizoen.

Always believed that this dream will become true! Racing for Haas F1 Team next year is an incredible feeling, and I couldn’t be happier. Thanks to everyone who supported me all the way! @HaasF1Team #HaasF1 #F1 @ScuderiaFerrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/RgKrXUdKrk — Mick Schumacher (@SchumacherMick) December 2, 2020

De kans is enorm groot dat de Rus wordt vervangen door Yuki Tsunoda. Ook het stoeltje van Alexander Albon is niet bevestigd. Daar azen Hülkenberg en Pérez nu nog op, maar de kans is aanwezig dat Red Bull door wil gaan met de Brit.

Met dank aan Walter voor de tip!