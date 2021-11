BREEK^2: Hamilton verliest pole en het kampioenschap

En jawel, de kogel is door de kerk. Hamilton verliest zijn pole van gisteren.

Jazeker, het bericht dat eigenlijk al niet uit kon blijven na het vorige bericht, is een feit. Nadat Max Verstappen een tikje op de pols kreeg voor het betasten van de Mercedes W12 van concurrent Lewis Hamilton na de kwalificatie van gisteren, was het lot van Lewis Hamilton zo goed als bezegeld. De FIA oordeelde namelijk dat onze held Max slechts insignificante kracht op de vleugel van Hamilton had uitgeoefend. Dat betekent dat de overtreding van de regels die na de kwalificatie bij HAM’s vleugel werd vastgesteld, niet aan MV33 geweten kon worden.

Dus moest die overtreding dan wel de verantwoordelijkheid van Mercedes zelf zijn. En dus is Hamilton gediskwalificeerd in de sessie van gisteren en verliest hij zijn pole. De FIA heeft geoordeeld dat Mercedes niet bewust de regels omzeild heeft, maar dat de regels desalniettemin gebroken zijn. De test die uitgevoerd wordt om de vleugel te checken is vier keer uitgevoerd.

Mercedes heeft verschillende argumenten aangedragen om geen straf te krijgen. Eentje daarvan was dat Verstappen de vleugel heeft aangeraakt na de sessie. Das Haus gaf daarbij meteen toe dat het ‘onwaarschijnlijk’ was dat dit invloed heeft gehad, maar wilde het wel uitgezocht zien. Dat heeft de FIA dus gedaan en daarbij heeft het vastgesteld dat VER weliswaar met zijn tengels van de W12 af had moeten blijven, maar dat dit nooit de oorzaak van het probleem kan zijn geweest.

The Stewards agree with the Competitor that this is something gone wrong, rather than an intentional act or design but did not find there to be mitigating circumstances. Further, Art 1.3.3 of the International Sporting Code states that “it shall be no defence to claim that no performance advantage was obtained”. Therefore, the Stewards order the usual penalty for technical non-compliance of Disqualification from the

qualifying session.

FIA, heeft vast shirts laten printen met Max Verstappen Formula 1 World Champion 2021