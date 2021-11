BREEK: FIA geeft Verstappen straf voor betasten Mercedes [updated]

De FIA is tot een oordeel gekomen in de zaak van Verstappen tegen de vleugel van Mercedes.

Het is het gesprek van de dag in São Paolo vandaag: wat gaat de FIA doen met de saga rondom de vleugel van Hamiltons Mercedes? Welnu, we hebben de eerste duidelijke aanwijzing net binnen. De FIA heeft namelijk een uitspraak gedaan over de rol die Verstappen heeft gespeeld in het hele gebeuren. We kunnen soort van opgelucht ademhalen. Max krijgt namelijk weliswaar straf, maar die bestaat louter uit een dikke geldboete van 50.000 Euro. Geen gridstraf dus voor Max in ieder geval.

FIA heeft het over insignificante kracht

Dan resteert nog de vraag wat men met Hamilton gaat doen. In het officiële document waar het oordeel van de FIA in gemotiveerd is, kunnen we wellicht al het een en ander afleiden. De regelgever concludeert bijvoorbeeld dat Verstappen de vleugel slechts met ‘insignificante kracht’ betast heeft. Daarmee zou dus in principe een streep kunnen door de theorie van Mercedes dat Max de vleugel beschadigd zou hebben waardoor deze illegaal is geworden.

Clear, high definition video from the rear facing roll-hoop camera on car 44 shows that there is absolutely no movement of any of the wing elements on car 44 when Verstappen touches the back of the wing and the Stewards are satisfied, from watching all the videos, his body position and the video of the wing, that there was insignificant force when Verstappen touched the wing. FIA, vindt Max een slapjanus

Toch nog een klein beetje ruimte voor Mercedes?

Als Max Emilian geen significante kracht heeft uitgevoerd op de vleugel, lijkt er maar één conclusie mogelijk.

It is clear to the Stewards that it has become a habit of the drivers to touch cars after qualifying and the races. This was also the explanation of Verstappen, that it was simply habit to touch this area of the car which has been a point of speculation in recent races between both teams. This general tendency has been seen as mostly harmless and so has not been uniformly policed. Nevertheless, it is a breach of the parc fermé regulation and has significant potential to cause harm. FIA, geeft graag dikke boetes voor kleine vergrijpen

Toch staat er nog wel een passage in het oordeel die een heel klein beetje tegenstrijdig is en dus ruimte lijkt te laten voor Mercedes:

Considering the fact that no direct harm was caused in this case, in the opinion of the Stewards, and that no earlier precedent of penalties for this exists – on the one hand; but that it is a breach of the regulation and has potential for serious consequences on the other, the Stewards determine to take action in this case and order a fine of €50,000. FIA, vraagt Mercedes waar Max ze heeft aangeraakt op de teddybeer

Bedoelt de FIA nu dat er in dit geval sowieso geen kwaad is gedaan, maar dat in andere gevallen wel zou kunnen? Of erkent de FIA dat er in dit geval misschien ook grote (en ongewenste) gevolgen van Max’ fout zijn voor Mercedes? De tijd zal het leren…

UPDATE: En zo schrijf je een artikel en bij het posten is het alweer oud nieuws. Hamilton verliest zijn pole en Verstappen is offcieel kampioen! Straatfeest!