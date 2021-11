Sprint Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2021

Zet Max Verstappen het winnen van de titel luister bij, in de Sprint Kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië?

Pfoe wat is er alweer veel gebeurd dit weekend in de Formule 1. Voor het eerst in de geschiedenis van de sport hebben we een Nederlandse wereldkampioen. Noem dat maar niks. Voor de vorm moeten er echter nog vier races verreden worden. Of nou ja, vier en een beetje eigenlijk, want dit weekend krijgen we ook nog een extra Sprint Kwalificatie voorgeschoteld.

Na de kwalificatie van gisteren stónd Lewis Hamilton heel eventjes op de eerste startpositie. Maar, we weten inmiddels hoe dat verhaal is afgelopen. Daarom staat Max nu naast Bottas op de eerste rij, met daarachter Perez en Gasly. Normaal gesproken durf je dan wel te stellen dat er waarschijnlijk een Honda op het podium eindigt, toch?

Start

Verstappen lijkt vanuit het eerste camerashot gezien goed weg te komen, maar schijn bedriegt. Bottas heeft zachte banden onder zijn Mercedes laten monteren en speert er vandoor. De geweldige vent pakt meteen de leiding in de race. Verstappen sluit aan, met de snel startende Sainz in zijn nek. De Spanjaard profiteert maximaal van de matige start van Gasly en gaat ook meteen voorbij aan Perez.

Dan wordt het nieuws nog beter voor Carlos, want op het rechte stuk na de Senna-S zet hij de SF90 naast Max’ RB16B. Max kiest naast de baan eieren voor zijn geld en geeft de positie op. Het is even schrikken als de Nederlander weer de baan opkomt, want de Red Bull stuitert daarbij door het gras. Kan je zomaar een voorvleugel ofzo bij breken, maar dat gebeurt gelukkig niet.

Mid Race

Max klaagt hierna over problemen met zijn versnellingsbak, maar gaat tegelijkertijd op jacht naar Sainz. In de vijfde ronde heeft hij Carlos te pakken. Die laatste verliest daarna meteen veel tijd op het leidende duo en dat betekent dat Perez weer eens klem zit. We willen PER niet meteen bombarderen tot de nieuwe Bottas, maar de Mexicaan moet er eigenlijk wel even voorbij nu. Giovinazzi en Raikkonen gaan met zijn tweeën Alonso voorbij, maar GIO torpedeert zijn teammaat daarna de baan af. RAI geeft ook wel erg weinig ruimte. Lekker dit weer voor Alfa Romeo.

Kijken we even naar de opmars van Hamilton zien we dat die vrij vlotjes gaat. In tegenstelling tot VB77 is LH44 op mediums gestart. De Brit rijdt na tien rondjes al elfde. Dat betekent wel dat hij nu steeds snellere tegenstanders tegen gaat komen. Te beginnen met Daniel Ricciardo, die met de in de rechte lijn notoir snelle McLaren rijdt.

Finish

Dan is het natuurlijk de vraag hoe lang Bottas zijn zachte banden heel houdt. Met tien ronden te gaan sluit Max aan in de DRS-range van Valtteri. Het is nu een spel op meer niveau’s. Durft Max het risico te lopen dat onze favoriete geweldige vent hem eraf tetst? Voorlopig komt Max wel in de buurt einde rechte stuk, maar het ziet er nog niet meteen uit als een volle aanval.

Sainz rijdt met zijn zachte banden inmiddels al op een straatlengte afstand van Verstappen. Perez is er echter nog steeds niet voorbij gezeild. Dat terwijl Hamilton nog steeds als een warm mes door de boter snijdt. De wereldkampioen ligt nu al zesde. Als dat morgen weer zo vlotjes gaat, kan HAM nog makkelijk naar het podium morgen. Toch nog geen straatfeest dan?

Waar Verstappen en Perez zich stukbijten op hun voorliggers, is het Hamilton die nog wel even het goede voorbeeld geeft. Hij gaat nog voorbij aan Norris voor P5. Verstappen wordt tweede achter geweldige vent Bottas en voor Sainz. De rest pakt vandaag geen punten. Perez wordt vierde, maar de morele winnaar van deze race heet Lewis Hamilton. De Brit verliest weliswaar twee puntjes ten opzichte van onze held, maar start morgen vanaf P10. Als hij dan weer deze snelheid aan de dag legt…

Had Team Rode Stier misschien ook de zachte band moeten pakken? Achteraf gezien is het makkelijk praten. Hoe dan ook is het zo’n goed resultaat voor HAM dat zijn engineer zelfs een grapje in petto heeft. Hij vertelt Lil’ Lewis dat hij vooral niet aan andere auto’s moet zitten in Parc Fermé. Too soon? It’s never too soon! Is het al morgenavond?

De volledige uitslag