Bronzen 3 Serie met spoiler haalt 330 km/u

Kijk, deze bronzen 3 Serie is nog eens snel! Dan is zo’n spoiler ook echt handig.

Auto’s worden sneller en sneller. Qua acceleratie valt dat op: wij zien namelijk de tijden naar beneden gaan. Qua topsnelheid is dat minder duidelijk, want auto’s zijn vaak begrensd op 250 km/u. En als je dan voor een paar mille een hokje aanvinkt, maken ze er 280 of 305 km/u van.

Heel erg aardig van de fabrikanten dat er een mogelijkheid is om van het herenakkoord af te wijken, maar dat kan natuurlijk veel effectiever besteed worden. Daarom heten ze bij bij G-Power van harte welkom om wat producten van hen te installeren. Met een paar subtiele aanpassingen kun je al meer dan 100 pk extra uit het blok halen, maar dit is de topper van de range. Ze noemen ‘m de G-Power G3M-700. Dat is in basis een BMW M3, maar dan een stuk dikker.

Bronzen 3 Serie met spoiler

Afgaande op de naam zou je denken dat ‘ie 700 pk heeft, maar dat is niet helemaal het geval. De G-Power G3M-700 heeft namelijk meer dan 700 pk, zo bescheiden als de Duitsers zijn, de S58 komt namelijk uit op 720 pk. Tegenwoordig klinkt dat heel erg normaal, maar het is dus 99 pk méér dan de McLaren F1 had.

De lijst aan modificaties op deze dikke BMW is niet zo heel erg lang, eigenlijk. De motor voorzien van downpipes (ohne OPF), sportluchtfilters, een compleet sportuitlaatsysteem en boostpipes (je weet wel, turboslangen maar dan van siliconen). Daar moet vervolgens dan de software van G-Power over heen en dan kom je uit op 720 pk. Daarmee kun je (tegen betaling uiteraard) 330 km/u halen.

Wat kost het om 330 km/u te gaan?

Goedkoop is het overigens allemaal niet. Alleen al het unlocken van de ECU kost je 1.190 euro. De software daaroverheen kost nog eens 3.595 euro. De downpipes kosten 2.380 euro, het GP-DEEPTONE sportuitlaatsysteem moet 7.140 euro kosten en de silliconen turboslangen kosten 833 euro.

Voor het sportfilter willen ze graag 238 euro hebben. Om de topsnelheid te halen moet je ook een ‘V-Max’ increase bestellen, wat natuurlijk gewoon software is voor 495 euro. Hetzelfde geldt voor de transmissie software voor 495 euro.

Je kunt het overigens makkelijk veel duurder maken met de uiterlijke wijzigingen. De koolstofvezel motorkap kost 7.140 euro en zelfs de motorcover kost nog 1.190 euro.

Die achtervleugel (die jullie allemaal lelijk vinden) kost 3.320 euro en die flappen aan voorkant kosten 1.190 euro. Maar ja, dan heb je ook wat. Voor de verbetering van de wegligging zijn er in hoogte instelbare veren (892.50 euro) en natuurlijk de uiterst subtiele velgenset.

Check hieronder hoe de uitlaat klinkt én hoe je de naam G-Power moet uitspreken:

