Het grijs kenteken heeft officieel geen zin meer

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er nogal rumoer is omtrent de bedrijfswagens. In Nederland hebben we een beetje vreemd beleid als je dat vergelijkt met andere Europese landen. Op personenauto’s wordt namelijk een extra belasting geheven, de BPM (Belachelijke Meer Prijs). In de rest van Europa is dat niet het geval. Daarom is de BPM nu op basis van uitstoot, waardoor het een soort milieuboete is (en dat mag dan weer wel van de EU).

De bedrijfsauto bleef weliswaar buiten schot, maar ook nu hebben de grijpgrage handjes van het ministerie van Financiën een manier gevonden om ondernemers van hun zuurverdiende centjes te ontdoen. Ondernemers moeten nu ook BPM gaan betalen over een bedrijfsauto.

Gat tussen diesel en elektrisch kleiner

Het idee erachter is dat zo het gat tussen een dieselbus en elektrobus kleiner wordt. Op deze manier moet het interessanter zijn om toch te kiezen voor elektrisch. Om een analogie in culinaire termen te maken: Stel, de overheid vindt dat wij veel te weinig foie gras eten. Daarom gaan ze nu een patat oorlog dermate zwaar belasten dat het net zo duur is als de chique eendenlever. Het enige wat je ermee bereikt is dat ondernemers gewoon geen nieuwe bedrijfswagens meer kopen.

En waarom zou je? Want ondanks dat de voordelen verdwijnen, blijven de eisen voor grijs kenteken wél overeind. Dit betekent nog altijd dat het fiscale blok erin moet passen, bijvoorbeeld. Dat is een denkbeeldig blok van een bepaalde dimensie die in de laadcabine moet passen.

Achterbank eruit voor grijs kenteken

Het gekke alleen is: deze eisen waren er destijds om te voorkomen dat mensen misbruik konden maken om zo in aanmerking te komen voor bepaalde voordelen. Want waarom zou je door allerlei hoepels springen als het uiteindelijk toch niets uitmaakt? Vergeet niet dat voor 1992 de wetgeving juist heel erg soepel was en je ook grijs kenteken kon rijden met een Peugeot 205, Suzuki Alto of zelfs een Porsche 944. Achterbank eruit en ruiten blinderen en je was er.

Zelfs als particulier kon je hiervan meeprofiteren. Dat veranderde in 2005. Toen gold de regel dat als een grijs kentekenauto op naam van een bedrijf gezet werd, er geen BPM betaald hoefde te worden. Als particulier betaalde je er dan wel BPM over. Ergo: geen enkele particulier kocht een Peugeot Partner, Seat Inca of Opel Combo.

Toch nog wel een paar kleine voordelen

Bij het Nederlandse magazine Bestelauto.nl gingen ze even navraag doen bij het ministerie en het antwoord dat ze kregen was… verbijsterend! De overheidsfunctionarissen vinden dat de ondernemer nog altijd voordeel geniet, want het BPM-tarief is lager dan bij personenauto’s.

Dat klopt overigens helemaal, net zoals het feit dat het motorrijtuigenbelastingtarief (leuk woord voor galgje) voor grijs kenteken lager is en je geen provinciale opcenten betaalt. Nu zijn dat allemaal relatief kleine voordelen ten opzichte van de enorme nadelen. We blijven het zeggen, een bedrijfswagen koop je dus NU.

Wat vind jij? Heeft het grijs kenteken nu officieel zijn waarde verloren? Heeft het nog zin? Of zijn we hier te zwartgallig naar de zaak aan het kijken? Laat het weten, in de comments!

Via: Bestelauto.nl (leestip!)

Imagecredits: Superdikke Holden Ute SSV door @tijnwanants via Autoblog Spots.