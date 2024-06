Zo krankzinnig veel betaal je voor deze GTD in Nederland

De Mustang GTD in Nederland is duur. Heel erg duur.

Zitten we net lekker te oreren over de BPM bij bedrijfswagens, kunnen we nu weer door met het bashen van BPM bij personenwagens. Dat komt met de introductie van de Ford Mustang GTD. Dat is niet een semi-sportieve diesel hatchback, maar de allerdikste variant van de Ford Mustang. Het is echt een uniek en bijzonder apparaat geworden. Geen Mustang GT met supercharger kit, racestrepen en mooie wielen, maar een compleet ander model, eigenlijk.

Het is alsof de heren van Porsche Motorsport onder leiding van Andreas Preuninger de GT3 RS-behandeling hebben losgelaten op de Mustang. Dat is niet het geval, want de Mustang GTD is een product van Ford Performance.

Nu is een Mustang GTD voornamelijk op snelheid gebouwd, dus met enorme spoilers, een gigantische V8 en monsterlijke supercharger. Jullie zullen begrijpen dat dat niet zorgt voor een economisch verantwoorde automobiel. Het zorgt er in elk geval dat de prijs in Nederland echt krankzinnig hoog is. Ga maar eventjes zitten, neem een kop kamillethee en zet The New Kid In Town van The Eagles op. Tot rust gekomen?

DE PRIJS IS NAMELIJK 476.800 EURO!!

Ja. Echt. De vanafprijs van de Ford Mustang GTD in Nederland is 476.800 euro. Dat is echt een extreem hoog bedrag en iedereen al er ongetwijfeld een mening over hebben.

Maar is het écht zo hoog? In absolute zin: 100% ja. Echter, in relatieve zin valt het ook wel een beetje mee. Dit is namelijk nauwelijks meer een Mustang te noemen. Onder de kap ligt een speciale 5.2 V8 met meer dan 800 pk en het gehele koetswerk is van koolstofvezel. Dat heeft simpelweg zijn prijs.

De Ford Mustang GTD is namelijk nergens goedkoop. Bij Motor1.com keken ze even wat de GTD over de grens kost. Daarbij vallen twee dingen op: in Nederland is de Mustang GTD gek genoeg niet het duurst en nergens is de prijs laag. In Oostenrijk ben je 525.500 euro kwijt en ook in Noorwegen is het monster ietsje duurder, omgerekend 476.926 euro. Inderdaad, 126 euro meer. Noorwegen was lange tijd koploper qua bizarre autobelastingen, maar ze hebben nu hun gelijke gevonden! In Nederland betreft het dus al gauw een kleine 150.000 euro enkel en alleen aan belastingen.

En de concurrentie dan?

Over gelijke gesproken, hoe zit het met de concurrentie van de Mustang GTD? Nou, die zijn er niet echt. De Porsche 911 GT3 RS met het Weissach Package komt er het dichtste bij in de buurt. Ook de trackday-speciaaltjes van McLaren en Ferrari komen in beeld.

Andere concurrenten zijn er niet echt. In dit overzicht moeten we wel aangeven dat de Ford concurreert met de meest premium sportwagenmerken van Europa. Nu heeft Ford met de GT (en andere RS en Shelby modellen) bewezen goed mee te kunnen komen met de gevestigde orde.