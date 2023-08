Varkensneus voor BMW 5 Serie is nogal bijzonder

Hahaha. De varkensneus kan ook op BMW 5 Serie van E39-generatie. Maar vinden jullie dat mooi?

Elke keer als een premium-merk een nieuwe designtaal gaat voeren, is de achterban geschokt. De trouwe achterban (niet noodzakelijk afnemers van de producten in kwestie) is namelijk tegen elke vorm van verandering.

Toen BMW de E36 een goedkoop recyclebaar interieur gaf en ronde koplampen in een glazen unit, was de wereld ook te klein. De postbussen van de autotijdschriften puilden uit. Daarvan werden er dan twee inzendeningen gepubliceerd. Anno 2023 gaat het iets anders. Elke mening wordt als feit geponeerd en op het internet gedrapeerd. En met de varkensneus van de M3, 4 Serie, i4 en M4 is iedereen op het internet erover is: het is niet echt fraai. Maar is dat zo?

Varkensneus voor BMW 5 Serie

Want vooralsnog lijkt de auto goed te verkopen. Dat niet alleen, er zijn ook bedrijven de opschroefkitjes leveren. Niet om het vermogen op te schroeven, maar om er een nieuwe neus op te plakken. Het bedrijf in kwestie, Unic Design, is er maar druk mee.

Op hun Instagram-pagina laten ze zien wat ze nu doen en hoe ze hopen dat het eruit ziet. Kijk, dit moet het gaan worden:

Lange weg te gaan:

Maar op dit moment zijn ze nog niet zover. Sterker nog, ze hebben nog een lange weg te gaan:

Of je kant en klare setjes bij ze kan bestellen, weten we nog niet. Het lijkt er vooral op dat ze een originele G80-bumper erop schroeven, gezien de kleur Isle of Man-groen. Maar het zou ons niet verbazen dat dit nog een succes kan worden voor oude E90’s die M4-uitgevoerd moeten worden. Brulpijp eronder: Rotterdam here we come!

Dus wat zeg jij: elke aangepaste auto is beter? Of dit is misschien iets te veel van het ‘goede’? Laat het weten, in de comments!