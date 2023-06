BMW 5-serie knalt zelfstandig met 130 km/u over de autobahn

BMW heeft de primeur en mag de nieuwe 5-serie autonoom 130 km/u gaan laten rijden op de Duitse autobahn.

Nu kun je 130 km/u niet echt als knallen omschrijven, maar toch. De auto doet het toch helemaal zelf!

BMW heeft van de KBA (Duitse broertje van onze RDW) toestemming gegeven om de Highway Assistent van de nieuwe BMW 5-serie te gebruiken op de Duitse snelweg. De Highway Assistent maakt het mogelijk om het stuur los te laten tot een snelheid van 130 kilometer per uur.

De auto rijdt dan zelfstandig verder. Een boekje lezen of je laptop openklappen kan nog niet. Vooralsnog is je aandacht vereist en ingrijpen indien nodig wordt ook van je verwacht. Camera’s houden nog in de gaten of je nog wel wakker bent.

Zelf inhalen

Het is wel een soort van zelfstandig rijden. Eigenlijk is het een beetje rijden zonder je handen aan het stuur. Maar dat mag de pret niet drukken, want een aantal gave features zijn voorzien.

Wat dacht je ervan dat de BMW autonoom kan inhalen? Nou ja, je kunt de auto zelf laten inhalen zonder het stuur aan te raken. De auto ziet zelf dat er een andere rijstrook vrij is en sneller kan zijn, alles wat je hoeft te doen in in je zijspiegel kijken om te bevestigen en hop daar gaat je BMW 5-serie.

Ben jij overigen die schaarse BMW rijder die weet waar de bediening van het knipperlicht zit? Dan kun je ook gewoon richting aangeven om de inhaalactie te starten.

Hogere snelheden

De rijstrookassistent werkt overigens tot 180 kilometer per uur, maar voor alles boven de 130 werkt het systeem niet handsfree. Zou bij ons in Nederland natuurlijk sowieso geen probleem zijn.

Semiautonoom rijden met een gangetje van 130 is sinds dit jaar toegestaan op bepaalde wegen. BMW is met de nieuwe 5-serie de eerste fabrikant die hiervoor ook daadwerkelijk toestemming krijgt. Concurrent Mercedes-Benz kreeg eerder voor het Drive Pilot systeem toestemming tot een snelheid van 64 kilometer per uur.

VS en Canada

Overigens is autonoom rijden voor BMW op zich niet nieuw. In de Verenigde Staten en Canada is de zelfrijfunctie al langer beschikbaar op de BMW 7-serie, maar in Europa heeft Duitsland dus de primeur. Nu nog niet beschikbaar maar waarschijnlijk vanaf oktober dit jaar te bestellen. Volgens de Duitse website Heise gaat het systeem als optie zo’n 850 euro kosten. In Duitsland.