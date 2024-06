Ford Bronco – test en video

De Ford Bronco ging bijna aan onze deur voorbij, maar ik zal de uitkomt van de test al verklappen: gelukkig niet, hij is best leuk.

Zonder het misschien expliciet te weten, kent vrijwel de hele wereld de Ford Bronco. Een witte Bronco was namelijk heel prominent in beeld tijdens één van de langzaamste achtervolgingen ooit. Het was een dystopisch gezicht: de witte Bronco met O.J. Simpson achter het stuur reed heel rustig over de snelweg, achtervolgt door een heel leger aan politieauto’s.

Geen idee of dat het laatste zetje gaf, maar slechts enkele jaren later verdween de Bronco uit de prijslijsten. Een sterke naam die na 30 jaar verdween, de eerste generatie was er immers al in 1996. Net als veel andere fabrikanten stoft Ford oude modelnamen weer af, met de Bronco absoluut heel succesvol. In 2022 verkocht Ford dik 122.000 Bronco’s in de Verenigde Staten.

De Bronco is niet voor hier

Bij auto’s zoals de Bronco hoort een actieve lifestyle of een werkleven waar je veel tijd buiten de gebaande paden doorbrengt. Het zal jullie waarschijnlijk wel zijn opgevallen, maar in Nederland is bijna alles bebouwd, of het is verboden om er te komen of er staat een hek voor. Of alle drie. Enkele uren door de rimboe rijden, is iets waar we in Nederland alleen maar van kunnen dromen.

De Bronco met ladderchassis en de term G.O.A.T (Goes Over Any Terrain) komen hier minder tot hun recht. Toch is het ook wel genieten van de details van de Bronco. De afgeronde carrosseriepanelen zorgen voor een beter zicht op de hoeken van de Bronco. De voorspatborden zijn ook voorzien van trail sights – verhoogde delen die de rand van de carrosserie aangeven. Ze kunnen ook worden gebruikt als bevestigingspunten en een gewicht van maximaal 68 kg dragen voor het vervoer van langere voorwerpen zoals surfplanken of kano’s.

Hoe rijdt het

Ronduit vermakelijk is de aandrijflijn. De 2.7 Ecoboost V6 klinkt best geinig en weet de toch royaal over de twee ton schietende Bronco aan aansprekende prestaties te helpen. Qua uberholprestige zit het wel goed met een auto van het formaat Bronco, vooral als die daadwerkelijk wel mee kan komen met het verkeer.

De 2.7 V6 met turbo levert totaal 335 pk en 563 Nm. Gezien de gemonteerde terreinbanden was het prima dat de topsnelheid was begrensd op 161 km/u. De sprint naar de 100 doet de Bronco in net minder dan 7 seconden.

Nog grappiger is om wat minder hard te accelereren. De Bronco heeft namelijk een automaat met maar liefst tien versnellingen. De bak schiet er razendsnel shortshiftend doorheen, wat een soort luxe gevoel van overdaad geeft.

De ophanging is iets minder agrarisch dan je wellicht denkt. De High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS) bestaat uit onafhankelijke draagarmen met schroefveren met lange veerwegen aan de voorkant, waardoor het onafgeveerde gewicht maximaal 20 procent lager is dan bij constructies met een starre as. Toch heeft de Bronco dat typische hobbelende weggedrag wat dit soort offroaders en pickup trucks hebben. Ergens is ook dit wel weer grappig en passend bij het soort auto.

Zijn er nog minpunten

Het verbruik is niet grappig. Volgens Ford haalt de Bronco in testcyclus 13,9 liter op 100 kilometer. Jij en ik (en Ford ook) weten dat je dat niet haalt, een verbruik van 1 op 6 is nog tot daar en toe. Het is vooral de CO2-uitstoot die de Bronco nekt, totaal komt er 332 gram CO2 per kilometer uit de uitlaat van de Bronco Badlands. Dat betekent een forse straf van Den Haag tijdens de aanschaf. De prijs van Bronco Badlands is 161.100 euro en daarvan gaat circa 70 mille naar Ford. De rest is belasting: een nieuw record.

Killer features

Niet alleen het dak kan ervanaf, ook alle deuren kunnen in 8 minuten worden verwijderd. En ja je mag dus ook zonder deuren rondrijden, de spiegels zijn namelijk op de A-stijl gemonteerd.

De offroad kwaliteiten zijn ongetwijfeld onovertroffen, maar tijdens de test kwamen we er niet aan toe om de Ford Bronco door de modder te laten ploegen of over rotsen te laten klauteren. Wat dat betreft wonen we in een wat saai land.

Ford brengt twee versies van de Bronco op de Nederlandse markt. De Bronco Outer Banks is de “straatversie” met bijvoorbeeld normale banden. De Bronco Badlands heeft veel ruiger offroad rubber, sleepogen in de bumpers, meer rijmodi en en een elektrisch ontkoppelbare stabilisatorstang zodat de wielen meer kunnen bewegen.

Standaard rijd je met tweewielaandrijving rond. Eén keer raden wat er gebeurde toen ik iets enthousiaster een bocht uitaccelereerde op het offroad rubber. Juist, de 335 pk is meer dan voldoende om de tractie te verbreken en de Bronco in een onbedoelde drift te krijgen.

Alternatieven

Als je niet naar de nieuwprijs kijkt is de Jeep Wrangler de meest voor de hand liggende concurrent. Met de Nederlandse prijzen komen de Land Rover Defender of Mercedes-Benz G-klasse ook in beeld. Beiden zijn verfijnder, maar iedereen en zijn moeder (vooral de moeders) rijden al Defender en een G-klasse.

Conclusie Ford Bronco test

De Bronco is een heerlijke stoere auto, dus bijt maar even door die pittige aanschafprijs heen. Als Ford nou eens een PHEV-aandrijflijn in de Bronco lepelt, hebben ze ook voor Europa een serieus leuke auto. Als je de prijs vergeet (of in de gelukkige omstandigheid verkeert, dat het niet zo veel uitmaakt), dan koop je met de Bronco een lekker stoere en voor Europa nogal unieke auto. Ik hoop altijd maar dat er een paar mensen gek genoeg zijn, dat maakt de Nederlandse wegen weer een stuk leuker.