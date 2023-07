Brundle is verbaasd dat Ricciardo voor AlphaTauri wil rijden

Daniel Ricciardo wilde niet in de achterhoede rijden, maar toch stapt hij nu in de traagste auto van het veld.

Als er één Formule 1-coureur is die de gunfactor heeft, dan is het Daniel Ricciardo wel. Er is daarom ook niemand die hem zijn kersverse stoeltje bij AlphaTauri misgunt. Afgezien van Nyck de Vries misschien.

De terugkeer van de goedlachse Australiër kan dus op veel positieve reacties rekenen. Toch waren ook wat verbaasde blikken. Bijvoorbeeld bij Martin Brundle. Zijn eerste reactie was namelijk: “Wow, gaat hij dat echt doen?” zo zegt hij tegenover zijn eigen Sky Sports.

Martin Brundle is dus verrast door deze move van Ricciardo. Dat heeft natuurlijk alles te maken met diens eerdere uitspraken. Daniel Ricciardo had namelijk aangegeven dat hij alleen terug wilde keren in een competitieve auto.

Als de huidige AlphaTauri één ding niet is dan is het competitief. Het team staat stijf onderaan het kampioenschap, met slechts twee schamele punten. Nu kon de McLaren vorig jaar ook niet meedoen voor podia, maar daarmee vielen tenminste nog punten te halen.

Desondanks kan Martin Brundle de keuze van Ricciardo wel begrijpen. Zes maanden in de sim racen en geen Formule 1-coureur zijn zal hem vast hard geraakt hebben, zo denkt Brundle. Daarom snapt hij de aantrekkingskracht om weer op de grid te staan.

Nog een dingetje: er zijn potentieel ‘doorgroeimogelijkheden’ bij AlphaTauri. Er is immers de nodige speculatie over het stoeltje van Perez. Als Ricciardo daar kans op maakt, is even een half jaartje in de achterhoede sukkelen natuurlijk niet zo erg.

Dat betekent niet dat er geen druk op hem ligt: “Hij moet absoluut Tsunoda verslaan,” aldus Brundle. “Hij moet hem overtreffen in de kwali en de races, dat is een gegeven.” Als Ricciardo wil bewijzen dat hij een toekomst heeft in de F1 zal hij dus nog flink aan de bak moeten.

Foto credit: Steve