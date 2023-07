Autoblog Garage: op vakantie met de Volkswagen Golf GTI

Binnen één week 2.500 kilometer rijden met mijn spotgoedkope Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage, gaat dat goed?

In het jaaroverzicht van afgelopen jaar (hoogtepunten van de redactie) meldde ik dat het automotive hoogtepunt van mij in 2022 een reisje naar Engeland was. Dit om twee grote evenementen bij te wonen, maar ook om wat vrienden te zien. Vanuit de reacties kwam de vraag of ik uitgebreid geschreven had over de trip. Het antwoord was nee, maar voor 2023 maak ik dat goed middels dit Autoblog Garage artikel. Vakantieverslag, maar ook een kleine review van de Golf GTI als vakantieauto.

Vertrouwen

Ter introductie: in 2022 deed ik de trip met de Renault Clio uit de Autoblog Garage. Was dat een succes? Ja en nee. De auto heeft het volgehouden, maar uiteindelijk hebben we dingen moeten afzeggen omdat de auto wat Frans temperament liet zien. Ik vertrouwde ‘m niet 100% meer meer en dan is het toch vervelend dat je minstens zeven uur van huis bent als er iets mis gaat.

Trip naar Engeland in 2023

Inmiddels is de Clio er niet meer en is de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage de aangewezen vakantieauto voor ondergetekende. Daarvan wist ik direct al zeker dat het minder spannend ging worden qua haalbaarheid. Middels een grote beurt en absoluut geen zaken waarvan ik zeker wist dat ze niet te vertrouwen waren, moest de Golf een trip van 2.500 km zeker vol kunnen houden. Dat gaan we zien: dit is de trip naar Engeland van 2023. Voor de goede orde: ik weet het verschil tussen het Verenigd Koninkrijk en Engeland, maar aangezien ik Engeland niet heb verlaten deze trip houd ik het voor het gemak even bij Engeland.

Alweer?

Weer naar Engeland: wat is toch die fascinatie van mij met dat gekke eigenwijze eiland ten westen van ons? De hoofdreden is dat ik via online kanalen in 2019 een paar zeer goede vrienden heb leren kennen die verspreid over Engeland wonen. We deden altijd gezellige online spelletjes (of een goed potje Forza Motorsport of Horizon) via online communicatie, maar in 2020 al ontstond de wens om elkaar eens te ontmoeten. Die wens kwam precies één week voordat zowel Nederland als Engeland volledig dicht gingen vanwege de pandemie. We hebben de trip dus uiteindelijk twee jaar moeten uitstellen.

In 2022 ging het dus voor het eerst door en werd het een gezellige mini-roadtrip. Het hoofddoel was twee evenementen op het circuit van Goodwood: Festival of Speed en het tuningevenement Players Classic, wat ook aldaar wordt gehouden. Dat laatste is al een soort traditie geworden onder mijn vrienden in Engeland, dus haakte ik graag aan. Zo werd het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik dit jaar weer naar Engeland zou afreizen om elkaar weer eens te zien. Vorig jaar vielen Festival of Speed en Players precies één week na elkaar, dit jaar moest ik kiezen. Om de traditie in stand te houden koos ik Players, wel zo gezellig. En dit jaar met een veel meer solide auto om het te doen, wat de reis hopelijk wat rustiger maakt. Ervaringen met de Golf komen dan ook zeker aan bod in dit artikel.

Op vakantie met de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage

Het plan was als volgt. Goodwood (nabij Chichester) ligt in het zuiden van Engeland. Eén van mijn maten moet vanuit Leeds in het noorden komen en dat is ongeveer vier-en-een-half uur rijden. Mijn doel was om naar Leeds te rijden, een paar dagen daar blijven en dan in konvooi terug naar Goodwood te rijden. Dat is bijna elf uur rijden, dus besloot ik de reis in twee stukken te verdelen.

Het eerste stuk begon op dinsdagochtend, toen de zon nog niet eens boven de horizon uitkwam. Ik had namelijk een aardig vroege overtocht geboekt. Ik koos overigens -net als vorig jaar- voor de autotrein: die is het snelst en makkelijkst, en duur wordt het toch wel (reken op minstens 250 euro voor een retourticket en bij piekuren kan het tot wel 300 euro worden). Voor de kleine meerprijs over een toch al exorbitante prijs koop je toch een klein beetje comfort. Letterlijk, want tijdens een trip met mijn ouders naar Engeland in 2017 kozen we voor de boot, en toen werd ik aardig zeeziek.

Groepje Engelsen

Enfin, de trein ging om 11:20 en je moet een uur van tevoren aanwezig zijn. Het is iets meer dan vier uur naar Calais, wat betekent dat je rond 8:00 in Antwerpen zit en dan is het daar druk. Ook moet je jezelf af en toe wat pauze gunnen, wat dan ook rond die tijd zou plaatsvinden. Kortom: nog voor 6:00 zat ik al in de auto en uiteindelijk arriveerde ik bij de trein rond 9:30. Ik mocht één trein eerder op. Ook leuk: ik kwam precies in een groepje Engelsen terecht die terugkeerden van het Le Mans-weekend. Zo stond de Golf opgestapeld tussen onder meer een Caterham Seven en een groepje Escorts RS.

Een vraag die ik (ook vorig jaar) veel kreeg: hoe is dat nou, aan de verkeerde kant rijden? Niet moeilijk. Je meest prominente dode hoek zit nu aan de andere kant en inhalen op enkelbaans wegen is lastig. Zelf had ik meer moeite met mijlen omrekenen naar kilometers, maar de betere navigatie-apps rekenen dat zelf voor je om. Kortom: dat is echt wel te doen.

Tussenstop in Londen

Met vier uur achter de kiezen moet je vanuit Folkestone nóg eens vijf à zes uur in de auto zitten. Toegegeven, ik heb wel eens langere trips gemaakt, maar eigenlijk altijd met een extra bestuurder erbij. Je bent toch ook op vakantie, je moet jezelf wat rust gunnen. Ik had totaal geen zin om na een autorit van meer dan tien uur zo gaar als wat in Leeds aan te komen. En wat ligt er precies op de helft? Londen. Daar ben ik ook al jaren niet meer geweest en na een paar rondjes door de stad struinen kun je dan even tot rust komen in een hotel (ver buiten het centrum) en de volgende dag fris als een hoentje weer verder.

Het centrum van Londen in met de auto is niet makkelijk. Van te voren al moet je weten of je auto de ULEZ (Ultra Low Emission Zone) in mag, maar gelukkig mag de Golf dat. Daarna moet je vijftien pond congestion charge (fileheffing) betalen. Dan moet je je nog door de drukte wurmen, constant hopen dat je niet in de dode hoek van bussen zit en overal wachten. Je legt écht tien kilometer af in drie kwartier. Maar goed, dan kan je wel zeggen dat de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage langs Big Ben en op The Mall heeft gereden.

Kapotte airco

Misschien is het hier leuk om even tussendoor te vermelden: mijn airco is stuk. De motor is kapot waardoor er geen lucht gekoeld wordt en om die reden heeft de garagist (die het binnenkort wél gaat fixen) de koelvloeistof eruit gehaald. Normaliter geen probleem, wie geen airco heeft heeft meestal wel arko (alle ramen kunnen open). Als je echter steeds tien meter van stoplicht naar stoplicht tuft, is het afzien. Uit pure wanhoop om mezelf te bevrijden uit die hitte ben ik vanuit het centrum naar de eerste parkeergarage die ik kon vinden geknald en dat bleek die bij Park Lane te zijn. Daar waar je zo’n zes pond per uur kwijt bent, daar ja. Wist je dat Londen je graag met het OV het centrum in wil sturen?

Afijn, wat ga je dan doen in Londen? Eh, rondlopen zonder doel. Nee, echt. Toeristisch lopen doen bij de Big Ben en London Eye heb ik al eerder gedaan en veel zal er niet veranderd zijn. Vooral leuke auto’s kijken was mijn doel. Op zich lukt dat in Londen als je een beetje rond Hyde Park blijft hangen. Je raakt er echter snel op uitgekeken. Je hele perceptie van wat speciaal is verandert (op elke straathoek staat een Rolls, Maybach of Bentley).

Grenadier

Noemenswaardige ‘spots’ waren het (voor mij) debuut van de Ineos Grenadier, wat trouwens echt een gaaf apparaat is. Ook werd Berkeley Square een beetje opgeleukt met de geur van brandende koppeling, wat later een ietwat rokende Aston Martin DB5 bleek te zijn. Dapper, maar de hitte in combinatie met van bumper naar bumper hikken eist zijn tol op dit soort auto’s.

Zo blijkt er toch ineens vrij veel over Londen gemeld te kunnen worden, want ik moest en zou nog even bij Joe Macari langs gaan. Deze dealer net ten westen van het centrum heeft mooi spul staan. De Golf geparkeerd bij zijn voorvader en even een blik werpen.

Foto’s zeggen meer dan duizend woorden, zeggen ze dan.

Door naar Leeds

Goed. Londen verkend, hapje eten, een welverdiende douche, slapen en weer door. De volgende dag ben ik wederom rond een uur of zeven mijn bed uitgerold om de eindbestemming te bereiken.

Dat ging allemaal zeer voorspoedig. Alles in Leeds is verder niet noemenswaardig, meer gewoon even gezellig doen bij vrienden thuis. De vriend in kwestie heeft trouwens een blauwe SEAT Arosa met telefoonschijfvelgen van een Porsche 944, mocht je die auto in overige foto’s ineens verdacht veel spotten.

Een hoogtepuntje in het noorden van Engeland was nog wel een bezoekje aan The Motorist. Een café dat ontworpen is met de autofanaat in het achterhoofd en dus een hotspot voor de mooiste auto’s uit de omgeving. Altijd tof om daar langs te gaan en een vrij unieke kans voor de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage om even wat internationale internet fame te pakken. Daar heb ik ook nog een andere vriend ontmoet die een heuse Fiat Seicento Sporting Michael Schumacher Edition heeft. En zo heb je ineens de drie primaire kleuren bij elkaar.

En dan ben je ineens in een prachtig stukje Yorkshire, met prachtige wegen aan je voeten, rond zonsondergang en met drie leuke hatchbacks tot je beschikking. Dat vraagt om een heerlijk avondritje met dito fotomogelijkheden. Duidelijk een hoogtepunt uit deze reis.

Golf = Golf

Tot nu toe was de Golf vooral een Golf. Een soort Clifford de Grote Rode Hond om al mijn spullen in comfort over de Engelse snelwegen te sturen. Op deze weggetjes werd het GTI-gedeelte geactiveerd. Ik ga niet doen alsof ik moeite had om een Seicento Sporting bij te houden, maar aangezien mijn maat bekend was met de wegen vloog ‘ie met hoge snelheid door de bochten in zijn kleine Fiatje.

Dan moet je de GTI toch even op zijn staart trappen. En dat doet ‘ie met plezier. De motor pakt snelheid op elk toerental en de Golf begint in de hogere toeren echt als een sportauto aan te voelen. Perfect, eigenlijk. De GTI moet voor mij een soort alleskunner zijn, en ook al wordt het nooit een Cayman, dat je dit dus gewoon kan in dezelfde auto die je met een verbruik van 1 op 14 in alle comfort naar een heel ander land hebt gebracht is fijn.

Caffeine & Machine

Het recept van een ‘autocafé’ is kennelijk een hit in Engeland, want tijdens de trip van Leeds naar het zuiden hebben we ook nog even gestopt bij Caffeine & Machine. Daar was een uiterst pittoresk plekje geschikt voor de Golf.

Koplampen

Er was zelfs ruimte voor een rasechte update aan de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage, tijdens de vakantie! De Golf V begint in dat stadium te komen waar de natuur zijn tol eist op de koplampen. Doffe koplampen beginnen bijna elke originele Golf 5-koplampen parten te spelen en mijne is geen uitzondering. Let wel dat foto’s de schade beperken, maar over het algemeen gezien waren ze zo dof als het maar kon. Met een Turtle Wax-startersetje heb ik nog gepoogd om het zelf te doen, maar zonder succes. Gelukkig was daar nóg een kennis die het weekend heeft doorgebracht met ons, die als hobby auto’s detailt. Die had zijn basissetje meegenomen en laat daar nou net een polijstmachine in zitten.

Het resultaat mag er zijn. Tuurlijk, er gaat vanzelf weer wat dofheid ontstaan, maar voor nu zijn ze kraakhelder. Een mooi resultaat!

Players Classic

Dan de eigenlijke reden om überhaupt naar Engeland te trekken: het evenement. Players Classic wordt jaarlijks gehouden op het Goodwood-circuit. Voor één weekend maken de prestigieuze tweed-jasjes en beschaafde oude Britse auto’s plaats voor de wereld van gemodificeerde auto’s in Engeland. De auto’s die toegelaten worden, worden van tevoren individueel beoordeeld door de oprichter en eigenaar van Players en variatie is heilig. Echt alles kom je tegen en de één ligt nog lager bij de grond dan de andere. Om nou het hele evenement samen te vatten is moeilijk, daarvoor moet je zelf gaan. Maar hopelijk biedt de onderstaande galerij een blik op de auto’s en de variatie ervan.

De magie van Players Classic is moeilijk te beschrijven. Zoals gezegd is de variatie leuk, maar vooral de toegankelijkheid is bijzonder. Sommige auto’s zijn het resultaat van enorm veel geld er tegenaan smijten, andere zijn juist met laag budget op een oprit gebouwd. Players is in ieder geval onder de liefhebbers van tuning in Engeland zeer geliefd en dus kan je er donder op zeggen dat bijna iedereen in die kringen erop af komt. Die zitten normaal over het hele land verspreid, maar nu zijn ze even samen in het zuiden.

Revanche

Zoals gezegd moest ik vorig jaar wat dingen afzeggen vanwege mechanisch euvel met de Clio. Later wel gefikst hoor (ik weet namelijk dat @alpina007 ook nog af en toe meeleest ;) ), maar met je geldstroom niet meer oneindig aan het einde van je vakantie wil je gewoon niet het geld en het gedoe hebben van een dure reparatie waardoor je niet meer terug naar huis kan. Wat we toen ter tijd hebben moeten afzeggen is een bezoekje aan het British Motor Museum in Beaulieu, wat niet belachelijk ver van mijn logeeradres af is.

Tijd voor revanche en een bezoekje aan dit museum. Duur, maar wel leuk. Gevuld met (voornamelijk) Britse hoogtepunten uit de autogeschiedenis, waaronder ook speciale auto’s uit bijvoorbeeld de James Bond-films. En wat te denken van de Outspan Orange Car, een Mini Cooper die zo aangepast is dat het een rijdende sinaasappel is?

Het echte hoogtepunt is dat vele auto’s uit TopGear hun laatste rustplaats hebben gevonden in Beaulieu. En zo heb je ineens de auto’s kunnen zien waarmee ze het kanaal over zijn gestoken, de zelfgemaakte camper op basis van een Lotus Excel en een hok vol met auto’s gebruikt in de TopGear-afleveringen van na Clarkson, Hammond en May die bijna niemand gezien heeft. Blijft toch leuk.

Terugreis

Zo’n tien dagen na het vertrek, is het tijd om weer naar huis te gaan. Omdat ik in het zuiden was gebleven, was de trip terug naar huis precies zeven uur (trein niet inbegrepen). Dat kon zeker wel in één keer, mits je af en toe even pauze neemt. Dat heb ik dus lekker ‘gecannonballd’, met maar een paar tussenstops en vooral met het doel om lekker snel thuis te zijn. Een kleine vertraging bij de trein gooide roet in het eten, maar uiteindelijk was ik na een vertrek om 15:30 om 0:00 thuis (en de klok gaat een uur vooruit, dus dat zou 23:00 geweest zijn in één tijdzone).

Conclusie

Om toch nog een beetje Autoblog Garage aan dit artikel, wat eigenlijk een Autoblog Garage artikel is, toe te voegen, hoe was de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage als reisauto? Nou, perfect eigenlijk. Eigenlijk zijn dit soort auto’s perfect voor een reis c.q. roadtrip. Leuk als het moet, maar ook praktisch als het moet. Voor het merendeel van de trip was mijn GTI gewoon een Golfje: een praktische vijfdeurs hatchback die waar nodig vijf man kon meenemen. En die ook nog eens met een gemiddeld verbruik van 1 op 14,5 een heerlijk comfortabele auto voor op de snelweg is.

Ook al is het er niet écht van gekomen deze vakantie, wat het zo leuk maakt is dat je ook zeker momenten kan vinden dat je het GTI-gedeelte van je auto activeert. En dan is het ineens geen Golf meer, maar een heerlijk sturende enthousiaste hete hatchback. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik ook maar in de buurt kwam van de limiet en dat motiveert om eens echt leuke wegen te vinden in Europa.

En de betrouwbaarheid is ook zeker geen probleem geweest: de wegen in Engeland zijn barslecht qua kuilen, hobbels en wegdekschade, maar alle vier de velgen en banden zijn nog rond en de vering heeft het ook zonder bijgeluiden volgehouden. Nogmaals het bewijs dat een auto die qua kilometerstand en bouwjaar rijp voor de sloop kan lijken, maar nog springlevend is. Mijn dank is groot aan de vorige drie eigenaren van deze de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage die hem zo mooi hebben gehouden dat ik echt voor een prikkie de meest geweldige vakantieauto te pakken heb.

