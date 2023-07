Renault-honcho: verbrandingsmotor blijft nog zeker 70 jaar

De verbrandingsmotor dood? Nog lang niet, aldus een hoge piet van Renault.

Of je het nu leuk vindt of niet, het tijdperk van de verbrandingsmotor nadert langzaam maar zeker haar einde. Nog even en het is een relikwie uit het verleden. Alhoewel… het kan nog wel even duren voordat de verbrandingsmotor écht van het toneel gaat verdwijnen.

Dat zegt ook Jean-Dominique Senard. ‘Wie is dat?’ vraag je wellicht. Nou, hij is een hoge piet bij Renault, de voorzitter van de Raad van Bestuur om precies te zijn. Tegenover het Franse La Tribune deelt hij zijn visie op de toekomst van de verbrandingsmotor.

Volgens Senard zal de verbrandingsmotor nog zeker zeventig jaar blijven bestaan, wereldwijd gezien. Als het een beetje meezit (of tegenzit) rijden er in het jaar 2100 dus nog steeds auto’s rond met een ouderwetse verbrandingsmotor.

De crux zit ‘m natuurlijk in het woordje ‘wereldwijd’. De EU kan wel vanaf 2030 de verkoop van verbrandingsmotoren verbieden, maar de wereld is groter dan Europa. Voordat alle uithoeken van de wereld elektrisch rijden zijn we nog wel even verder.

Senard ziet daarom heel veel potentie in alternatieve brandstoffen. Hoewel Renault natuurlijk de switch naar elektrisch maakt, willen ze ook investeren in biobrandstof. Daarmee kunnen ze dan andere markten bedienen, waar EV’s nog minder een ding zijn.

Het probleem is nu vooral dat synthetische brandstoffen heel duur zijn (nóg duurder dan benzine). Dat is echter een kwestie van tijd volgens de Renault-honcho. Hij verwacht dat de prijzen zullen dalen tot €1 á €1,50 de liter. En het al over vier, vijf of zes jaar zover kunnen zijn.

Er wordt vaak gedacht dat auto’s met een verbrandingsmotor straks een speeltje zullen zijn voor de rijken de aarde, maar Senard ziet dat dus anders. Volgens zijn voorspellingen wordt het zelfs nog goedkoper dan het nu is. Iets zegt ons dat dit te mooi is om waar te zijn…

Bron: La Tribune