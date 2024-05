BREEK: Flitsmeister niet meer gratis!

Oh jee, Flitsmeister is niet meer gratis. Je zult boetes moeten betalen of Flitsmeister.

Iets gratis doen is tot op bepaalde hoogtes mogelijk. Alles kost tegenwoordig geld, heel erg veel geld. Dus ja, dan is het niet vreemd dat je moet gaan betalen voor de service. Denk aan Formule 1. Je moet nu toch al gauw 100 euro per jaar gaan auto’s uitgeven om 18 Multimiljonairs (plus Sargeant en Tsunoda) heel erg hard te zien rijden in auto’s met sponsoring erop. Je betaalt in feite om naar reclame te mogen kijken.

Als je zelf hard wil rijden, staat je dat vrij. Het probleem is dat je dan een boete kan krijgen. Gelukkig kun je daarvoor Flitsmeister gebruiken. Die service waarschuwt je voor een hoop ongeregeldheden op de weg. Denk aan brokstukken op de weg (of dieren), stilstaande voertuigen en heel handig: ambulances! Zo weet je dat je van te voren plaats moet maken. Oh ja, een bijkomend voordeel is dat de app je ook attendeert op flitsers.

Flitsmeister niet meer gratis

Maar ja, met zo’n intro als hierboven (inclusief opruiende koptitel) heb je al kunnen concluderen wat we willen zeggen: Flitsmeister wordt een bepaalde service. Onlangs introduceerde ze hun nieuwe gadget, de Flitsmeister DASH. Dat is een apparaatje met klein schermpje dat je tevens kunt gebruiken voor rittenregistratie. Toen werd er ook bij vermeld dat je daarvoor Flitsmeister Pro moet gebruiken, het bepaalde abonnement van de service.

Toen riepen diverse mensen in de comments al “ah, ik gebruik gewoon de gratis service”. Maar ja, die komt dus gedeeltelijk te vervallen! Er komt een nieuwe structuur qua opzet van de producten. De gratis service is Flitsmeister Start. Daarvoor betaal je 0 euro per maand. Dan krijg je meldingen over flitspalen, alles wat er gebeurt op de weg, navigatie en de parkeerservice. Dat is dus op zich nog altijd prima.

Maarrrr, Flitsmeister Pro is de tweede variant en NU al de meest gekozen versie van Flitsmeister. Dan heb je alles wat start ook heeft, maar dan zonder advertenties. Verder geeft ‘ie aan wat de gemiddelde snelheid is bij trajectcontroles. Ook de koppeling met Apple CarPlay of Android Auto kun je nu alleen maken met Pro. Tevens start Pro automatisch, iets dat je bij Start dus zelf moet doen. Ook niet onbelangrijk is dat je Pro je huidige ‘echte’ snelheid kunt aflezen, bij start moet je gissen.

Rittenregistratie

Het Dikke Sjaken-pakket is Flitsmeister Pro Plus, dan heb je ook rittenregistratie, flitshistorie en kun je boetes aanvechten. Een officieel rittenregistratie-tool is al gauw 5 tot 10 euro per maand, dus op zich is de prijs van 6,99 euro per maand niet schrikbarend veel. Alle abonnementen kun je hier bekijken.

Dan als sluitstuk: wat vinden wij hier nu van? Want een artikel is niet compleet zonder dat het doordrenkt is van meningen en emoties. In principe is het nog niet eens zo heel erg vreemd. Flitsmeister is een bedrijf met 30 werknemers en die mogen ook hun brood verdienen. Overigens kun je met Flitsmeister serieus geld besparen, dus na één keer ietsje afremen dankzij een waarschuwing heb je het geld er al uit. Daarbij laat reclame zich wat lastig implementeren in de gratis service. Goed nieuws voor de lezers: Autoblog blijft gewoon gratis voor de lezers!