Stel nu je Maserati GranCabrio Folgore samen

Je kan nu je Maserati GranCabrio Folgore samenstellen.

En in één keer is Maserati van trendvolger trendsetter geworden! Het merk heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in elektrische auto’s en slaat eigenlijk het hybride-station over (voor nu). We hopen at ze geen windeieren gaat opleveren. Hun nieuwste aanwinst, de Maserati GranCabrio is namelijk schitterend.

Het kan zijn dat je ‘m vindt lijken op de vorige generatie. Laat je je niet foppen door de schitterende lijnvoering, de techniek is compleet anders. Je kunt de Maserati nu krijgen met een geblazen V6 of met als een volledig elektrische variant. En die laatste is wel heel erg bijzonder.

Maserati GranCabrio samenstellen

Er zijn namelijk zat elektrische auto’s, maar dat zijn bijna allemaal crossovers. Soms een sedannetje of hatchback, maar heet zijn nooit echt mooie auto’s. Toegeven, een Audi e-tron mag er ook zijn, maar een GranCabrio is net eventjes wat specialer. Zie het zo, de Audi e-tron is een geweldig gave elektrische auto, de GranCabrio is een gave auto die toevallig elektrisch is.

We hebben nu ook de prijzen voor je. Spoiler alert: veel. Een Maserati is nooit goedkoop geweest in absolute zin. In relatieve zin wel, want de versie met V6 gaat al hard richting de drie ton, namelijk 292.166 euro. De elektrische variant is niet alleen sneller, maar kost slechts 208.250 euro.

Stel je Maserati GranCabrio Folgore samen

Vandaag is een schitterende dag. Niet alleen omdat het zonnig en warm is, maar ook omdat je de Maserati GranCabrio nu kunt samenstellen in de configurator! Ja ja ja, werkgevers van Nederland, het is weer zover.

Heel autominnend Nederland gaat nu deze configurator aanslingeren om vervolgens deze samen te stellen. Dus Autoblog-lezers, ga kijken en laat weten hoe jouw ideale GranCabrio Folgore eruit ziet!

Tot zover de dromers, iedereen weet dat de mensen die de auto kunnen betalen ‘m waarschijnlijk zó gaan samenstellen:

Check hier de Maserati GranCabrio Folgore-configurator!