Buitenkansje: koop een Audi A1 voor de prijs van een R8!

Jazeker, er staat een heuse Audi A1 quattro op Marktplaats.

We hebben een snelle versie gehad van de A1 in de vorm van de S1, maar een RS1 is er nooit geweest. Dat is natuurlijk ontzettend jammer. Stel je eens voor: een B-segment hot hatch van Audi met vierwielaandrijving, twee dikke uitlaatpijpen, ergens rond de 250 pk… Wacht eens even…

Inderdaad, er is wel gewoon een Audi RS1 geweest. Alleen heette die geen RS1, maar Audi A1 quattro. De auto is er echter niet minder om: de A1 quattro is een serieus bommetje. Met 256 pk en 350 Nm aan koppel was het destijds de koning van zijn segment. En 10 jaar later zijn er nog steeds weinig B-segmenters die hieraan kunnen tippen.

Het is ook wel te zien dat dit geen doorsnee B-segmenter is. De A1 heeft voor de gelegenheid een echte rally-look gekregen, met een forse spoiler en OZ-achtige velgen. De dikke voorbumper en twee uitlaatpijpen maken definitief gehakt van het vrouwenauto-imago.

De motor uit de A1 quattro is afkomstig uit de S3 en dat geldt ook voor het ‘quattro’-systeem. Dat werkt via een Haldex-koppeling. De A1 quattro is in de basis dus gewoon voorwielaangedreven en de achterwielen springen waar nodig bij.

De Audi A1 quattro is heel leuk speelgoed, maar ook heel exclusief speelgoed. Er zijn namelijk maar 333 stuks gebouwd van deze speciale hot hatch. Daarvan zijn er oorspronkelijk maar zeven stuks in Nederland geleverd.

Op Marktplaats staat er nu één te koop, maar dit is niet een van de zeven. Deze Audi A1 quattro is namelijk begin dit jaar geïmporteerd. Maar dat mag de pret niet drukken. Wat potentieel wél de pret kan drukken is de prijs. Er wordt namelijk €62.950 gevraagd voor dit exemplaar. Voor dat bedrag heb je ook gewoon een nette Audi R8.