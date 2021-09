De goedkoopste Audi RS7 op Marktplaats: dit is ‘m!

De goedkoopste Audi RS7 is niet alleen gaaf, maar ook goedkoop én onopvallend. Wel even de goede wielen eronder schroeven.

De Audi RS6 is op het moment een internet-sensatie. Niet in de laatste plaats omdat het Audi de auto nu wereldwijd levert. Omdat de aandacht altijd aandacht uitgaat naar de RS6, zou je bijna vergeten dat er nog een optie is: de Audi RS7. Wij hebben de goedkoopste op Marktplaats gevonden.

Dat was geen lange zoektocht, want je zoekt simpelweg op Audi RS7 en dan prijs ‘Van laag naar hoog’ en tadaa: dit is ‘m! Het is uiteraard een wat ouder model, in dit geval van de vorige generatie (en pre-facelift). Maar hey, afgaande op de foto’s zou je niet meteen zeggen dat het een auto uit 2013 is. Toch?

Ingetogen

Het leuke is dat het een vrij ingetogen versie. Nee, niet bomvol. Integendeel, het is een vrij kaal exemplaar. Maar een kale RS7 is alsnog vrij compleet, uiteraard. En wat maken opties nu eigenlijk uit? Echt opvallend doe je er niet mee en dat is juist het leuke. Dus eigenlijk moet je die RS7-badges er nog even afhalen en vervangen door ‘TDI’ ofzo.

















Ook in het interieur is het niet extreem verouderd, alhoewel er tegenwoordig andere standaarden zijn in deze klasse. Dus hier geen virtual cockpit en groot navigatiescherm, maar gewone tellers en een guitig schermpje dat naar boven schuift.













Goedkoopste Audi RS7

Is het allemaal hosanna? Helaas zitten de sportkuipen er niet in (maar de gewone sportstoelen) en horen die velgen er niet onder. Standaard kreeg je originele gesmede Fuchs-velgen. Op die wielen rijdt de RS7 veruit het beste. Die wielen zijn het lichtste én hebben nog iets van een bandwang. Oh, en aan de badge te zien kan een goede poetsbeurt geen kwaad.















Maar hey, dat zijn geen onoverkomelijke zaken. De auto kost namelijk slechts 47.900 euro. Dat is goedkoper dan een Mazda CX-5 SkyActiv-G 165 Luxury, om maar een willekeurige dwarsstraat te noemen. Dan heb je wel jarenlang garantie (maar niet nodig), terwijl met deze RS7 het waarschijnlijk andersom is. Je hebt nul garantie, maar er zullen ongetwijfeld kosten aankomen. Die zul je even moeten incalculeren. Maar hey, voor 50 mille rijdt je in zo’n kanon met 560 pk, 700 Nm, achttraps automaat van ZF én quattro-vierwielaandrijving.

De advertentie van de goedkoopste Audi RS7 kun je hier bekijken.