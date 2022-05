Audi A1 Allstreet is nu een feit, wijzigingen A4 Allroad

De Audi A1 Allstreet is de nieuwe Mowgli van de asfaltjungle.

Kennen jullie de Audi A1 Citycarver nog? Dat is een Audi A1, maar dan met stoere bumpers en een iets grotere rijhoogte. In principe geen dom idee. In veel gevallen heeft het geleid tot een groot succes. Denk aan de Subaru Outback-serie waar tegenwoordig óók een Outback-versie van is (de Wilderness). Er zijn ook een paar exercities die mislukten. De Audi A1 Citycarver is daar een van.

Audi pakt dat probleem bij de wortel aan door te stoppen met de Citycarver. Let wel: de naam Citycarver. De auto blijft namelijk nog bestaan. Audi heeft even met de rode broekenbrigade een skippybalsessie gehouden en dit was de uitkomst.

Audi A1 Allstreet

Het resultaat is dat de auto nu Audi A1 Allstreet heet. Waarom geen Allroad? Dat is toch veel logischer? Ja, dat vind Audi ook. Echter, Audi wil dat die naam ook doet wat het zegt. Allroads zijn er enkel als quattro en de A1 is niet eens optioneel leverbaar met vierwielaandrijving.

Er verandert verder niets aan de auto. Motoren, transmissies, opties: alles is identiek. Ook de prijs is niet anders. De Audi A1 Allstreet staat op oprit te shinen voor slechts 31.114,42 euro.

Wijzigingen A4 Allroad

Audi pakt het moment van de Audi A1 Allstreet meteen wat andere dingen te wijzigen. Zo kun je nu het ‘Black Optics Pro Packgage’ bestellen op de Audi A4 Allroad. Daarmee kan de klant zijn A4 net eventjes wat meer afstemmen naar eigen smaak. De uitlaten, spiegelkappen en raamlijsten zijn nu zwart, voor de betere huurauto-look.

Audi A4 Allroad

Maar is er meer! De verticale spijlen in de grille, inlegdelen van de luchtinlaat voor en tenslotte de versiersels op de achterbumper. Ze zijn allemaal hoogglans zwart. Het pakket is optioneel (voor 775 euro). Daarnaast zijn er twee nieuwe kleuren: Districtgroen en Chronosgrijs. Districtgroen zie je hier op de bovenstaande afbeeldingen.

Links Audi Q7, rechts Audi Q8

Nieuwe kleuren Q7 en Q8

Tenslotte pakt Audi ook eventjes de Q7 én de Q8 aan. Daarvoor heeft Audi niet één, niet twee, maar maar liefst drie nieuwe kleuren. Dat zijn namelijk Satelietzilver, Waitomoblauw en Tamarindbruin. De kleuren Floretzilver, Galaxyblauw en Barriekbruin komen te vervallen. Vervolgens is het instrumentarium nu standaard voorzien van contrasterende stiksels. Alle wijzigingen voor de Audi A1 Allstreet, A4 Allroad, Q7 en Q8 gaan per direct in.

Meer lezen? Naar deze onthullingen kijken wij uit in 2022!