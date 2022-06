Officieel: F1-film met Lewis Hamilton en Brad Pitt gaat gebeuren

Een hele eer voor Brad Pitt: hij mag samenwerken met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Sir Lewis Hamilton is een drukbezet man. Naast Formule 1-coureur is hij ook nog activist, modeontwerper, rapper, investeerder en ridder. Waar haalt hij de tijd toch vandaan? En hij kan nu nóg een functie aan zijn cv toevoegen. Hamilton gaat zich namelijk in de filmindustrie begeven.

Er circuleerden eerder al geruchten omtrent een Formule 1-film met Brad Pitt waarbij Hamilton betrokken zou zijn. De film zou geproduceerd worden door Apple TV+. Inmiddels zijn het geen geruchten meer, want Apple TV+ heeft zelf een persbericht naar buiten gebracht.

Het is nu dus officieel: de film gaat er komen. Verwacht niet dat Hamilton zijn acteerkunsten gaat vertonen, want hij krijgt zover bekend geen rol als acteur. Wel is hij nauw betrokken bij de film. Hij is namelijk de producer.

Er zijn een aantal grote namen aangetrokken voor de film. De hoofdrol zal vertolkt worden door niemand minder dan Brad Pitt. Die is inmiddels bijna 60, dus hij lijkt een beetje oud om een F1-coureur te spelen. Hij speelt echter een coureur die terugkomt van zijn pensioen.

In de film zal hij de ervaren teamgenoot van een rookie spelen. Samen zullen ze het opnemen tegen “titanen van de sport”. We zijn heel benieuwd. Het klinkt alvast realistischer dan Drive to Survive.

Aan de regisseur zal het ook niet liggen: die weet hoe hij de ‘need for speed’ in beeld moet brengen. Dat is namelijk Joseph Kosinski, die Top Gun: Maverick regisseerde. Die film is momenteel een daverend succes in de bioscopen.

Wanneer we de nieuwe film van Lewis Hamilton precies mogen verwachten is nog niet bekend. Het is in ieder geval interessant dat er weer eens een film over de Formule 1 wordt gemaakt. Zelfs als het een slechte film wordt. Een slechte Formule 1-film kan namelijk ook best vermakelijk zijn.