Buitenkansje: koop een Rivian R1T op Nederlands kenteken!

Van deze auto zijn er maar twee in Nederland.

In tegenstelling tot de Tesla Cybertruck mag de Rivian R1T wél gewoon rondrijden in Nederland. Toch is deze auto vrijwel net zo zeldzaam als een Cybertruck in onze contreien. Er staan slechts drie exemplaren op kenteken: één R1S (de SUV) en twee R1T’s (de pick-up).

Een van deze auto’s wordt nu geveild. Het betreft een R1T uit 2022. Met een lengte van ruim 5,5 meter is dit een serieus bakbeest. Voor Nederlandse begrippen tenminste, in de VS is dit gewoon een doorsnee pick-up. Uiteraard is het ook een zware jongen, met een gewicht van 3.189 kg.

De kavelbeschrijving geeft geen uitsluitsel over de specificaties, maar een kentekencheck leert ons dat deze auto maar liefst 842 pk heeft. Het gaat dus om de dikste versie, met vier elektromotoren. Het koppel bedraagt 1.231 Nm. Daarmee krijg je een aanhangwagen wel van z’n plek.

De Rivian R1T is verkrijgbaar met verschillende accupakketten, maar de Quad-Motor heeft altijd de 135 kWh batterij. Daarmee zou je zo’n 500 kilometer aan range moeten hebben. Niet echt indrukwekkend voor het formaat accu, maar hé, wat had je verwacht van zo’n mastodont? De Rivian heeft geen 800V-architectuur, dus snelladen gaat met maximaal 210 kW.

Naast het feit dat je er legaal mee mag rondrijden heeft de Rivian nog een belangrijk voordeel ten opzichte van de Cybertruck: hij ligt een stuk prettiger op het netvlies. Qua proporties is het gewoon een traditionele pick-up, maar de Rivian ziet er tegelijk modern uit. Zo kan het dus ook. Het interieur ziet er ook gewoon prima uit, zeker voor een Amerikaanse pick-up.

Mocht je interesse hebben: er kan geboden worden op onlineveilingmeester.nl. De auto heeft nieuw in 2022 minstens 70.000 dollar gekost en heeft momenteel 42.000 kilometer op de klok staan. Het hoogste bod is nu €15.800, maar de veiling loopt nog 12 dagen.

Met dank aan Dennis voor de tip!