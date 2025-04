Goed nieuws: je kunt weer deugen met je Tesla!

Een Nederlandse snellaadaanbieder zorgt ervoor dat Tesla-rijders zich weer goed kunnen voelen.

Tesla-rijders hebben het maar zwaar anno 2025. Door sommige mensen word je met de nek aangekeken omdat je die verderfelijke Elon Musk steunt. En als je pech hebt wordt je auto zelfs het doelwit van vandalen. Gelukkig is er nu een partij die Tesla-rijders een hart onder de riem steekt.

Leap24, een Nederlandse exploitant van snelladers, komt met een opmerkelijke actie. Als je bij hen je Tesla laadt gaat 24% van het bedrag naar het Rode Kruis. Wat hebben Tesla-rijders daaraan? Nou, op deze manier kun je laten zien dat je een rechtschapen mens bent en geen nazisympathisant.

Je zou bijna denken dat het een 1 aprilgrap is, maar een snelle blik op de kalender leert ons dat het toch echt 10 april is. Leap24 meent het dus echt. “Elektrisch rijden is en blijft een goede keuze, welk merk je ook rijdt. We begrijpen dat overstappen naar een andere auto niet eenvoudig is. Maar de plek waar je laadt, die kun je wél kiezen. Met die keuze geef je een krachtig signaal af,” aldus de oprichter van Leap24.

De meeste mensen weten echter niet waar jij je Tesla laadt, dus hoe kun je dan laten zien dat je echt deugt? Met een sticker natuurlijk! Als je meedoet aan de actie ontvang je een sticker met daarop de tekst “100% Green. 0% Hate”. Als je een anti-Musk activist bent: deze auto’s moet je dus even overslaan.

Het geld gaat overigens niet zomaar naar het Rode Kruis, maar specifiek naar Oekraïne. Dit is ook om Elon Musk een hak te zetten, aangezien hij kritisch is over financiële steun aan Oekraïne. Leap24 heeft op dit moment een stuk of 40 locaties waar je terecht kunt in Nederland om een goede daad te doen. Met een Leap24-pas (nodig om mee te doen aan de actie) betaal je €0,44 per kWh, waarvan dus 24% richting Oekraïne gaat.