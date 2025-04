De Chinese Taycan-killer arriveert in Europa

De Denza Z9 GT met 965 pk is een nieuw (afschrijvings)kanon.

Je zou denken dat we alle Chinese automerken inmiddels wel hebben in Europa, maar nee hoor. Er is nu weer een nieuw merk gearriveerd uit het Verre Oosten: Denza. Zij komen echter niet met een crossover, maar met een bloedsnelle shooting brake.

Eerst nog even een korte introductie van het merk. Zoals collega @Loek in februari al eens uitlegde is Denza een submerk van BYD. Het is geen kersverse start-up, want ze bestaan toch alweer 15 jaar. Denza werd opgericht als een joint-venture tussen BYD en Daimler. In 2021 heeft Mercedes een stap terug gedaan en sindsdien hebben ze nog maar 10% van de aandelen.

Denza gaat het nu eindelijk in Europa proberen. Ze positioneren zichzelf als premiummerk, dus dat wordt een hele lastige opgave. Japanse premiummerken kunnen al nauwelijks marktaandeel veroveren in Europa, laat staan Chinese.

Denza’s vlaggenschip, de Z9 GT, heeft wel een premium uitstraling, dat moeten we ze nageven. Net als de Taycan Sport Turismo is het een soort shooting brake. Een sedan is er trouwens ook, maar of die onze kant op komt weten we nog niet.

Aan de specificaties ligt het ook niet: de Denza Z9 GT heeft maar liefst 965 pk. Daarmee kan deze auto zich meten met de Taycan Turbo S, die 952 pk heeft. De Denza heeft ook 800V-technologie, wat snelladen met 270 kW mogelijk maakt. Volgens de Chinese testcyclus haalt de auto 630 km range uit zijn 100 kWh accu. De WLTP-cijfers zullen waarschijnlijk iets lager uitvallen.

De Denza Z9 GT komt niet alleen naar Europa: er volgt ook nog een D9. Dat is weer iets heel anders, namelijk een luxe MPV met zeven zitplaatsen. Daar zijn ze in Azië dol op, maar het is nog maar de vraag of Europa hierop zit te wachten. We gaan het meemaken.

Prijzen hebben we nog niet, maar een premium auto met 965 pk zal niet goedkoop zijn. Een Denza zal niet zo duur zijn als een Porsche Taycan, maar je kunt er wel van opaan dat ze nóg harder afschrijven.