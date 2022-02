Buitenkansje: über-Polo met 220 pk te koop op Marktplaats

Polo’s saai? Zeg dat eens recht in het gezicht van de Polo R WRC Street.

Als je op wilt gaan in de massa is er haast geen betere auto denkbaar als de Volkswagen Polo. Een compacte en betaalbare auto zonder opvallende kenmerken: de Polo is een Volkswagen in de meest letterlijke zin van het woord.

Dit alles geldt NIET voor de Polo die we hier voor ons hebben. Dit is namelijk de snelste Polo die ooit de fabriekspoorten van Volkswagen heeft verlaten. De absolute crème-de-la-crème onder de Polo’s. We hebben het over de Polo R WRC Street.

De Polo R WRC Street is een speciale edition geïnspireerd op de WRC-rallyauto. Nu hadden ze het zichzelf makkelijk kunnen maken in Wolfsburg door een Polo GTI wat op te leuken met striping, maar gelukkig hebben zijn ze verder gegaan dan dat. Volkswagen heeft echt de moeite genomen iets speciaals te maken van deze special edition.

Waar de GTI een 1.4 onder de motorkap had, kreeg deze versie het 2.0 blok uit de Golf R. Zodoende levert deze Polo 220 pk. Dat zijn 40 pk’s meer dan de Polo GTI. Verder kreeg de Polo er maar liefst 100 Nm aan koppel bij, wat het totaal op 350 Nm brengt. Daarmee is de Polo R WRC Street een regelrecht bommetje.

De Polo R WRC was alleen te krijgen met een handbak en is standaard voorzien van een elektronisch XDS-sperdifferentieel. Ook een sportonderstel is onderdeel van het pretpakket.

Dit is dus een serieus scheurijzer, maar het uiterlijk is niet eens zo opvallend. Er is een andere voorbumper, een spoiler, speciale 18 inch velgen en striping op de zijkant. Het ziet er allemaal leuk uit, maar enorm veel opvallender dan een Polo GTI is deze auto niet. Normaal is er ook nog striping aanwezig op de motorkap, maar die ontbreekt bij deze auto.

Als je kijkt naar de aantallen is dit zonder meer iets bijzonders, want er zijn maar 2.500 exemplaren gebouwd. Voor Volkswagen Polo-begrippen is dat bijzonder weinig. Je kunt dus niet zomaar op ieder willekeurig moment een exemplaar vinden op Marktplaats. Maar op dit moment wel, dus we zouden zeggen: grijp je kans.

De Polo R WRC die nu op Markplaats staat heeft 136.000 km gelopen en wordt aangeboden voor net geen €19.500. Is dat veel geld? Dat ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt. Voor ongeveer de helft heb je een Polo GTI met een vergelijkbare kilometerstand, dus in die zin is het veel geld. Aan de andere kant: als je een nieuwe instap-Polo bestelt, ben je duurder uit. En dan heb je maar 80 pk.