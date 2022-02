PHEV Audi’s met 425 pk nu nog sneller

Je kunt nu nog harder uitaccelereren met de PHEV Audi’s. Meer vermogen + meer koppel en quattro = sneller!

De plug-in-hybride is een vreemd fenomeen, eigenlijk. Zeker in Nederland. Bij ons wordt er belast op de hoeveelheid CO2 volgens de WLTP. Daar scoort een PHEV erg goed. Ergo, een PHEV is vaak goedkoper dan de modellen die er onder gepositioneerd staan. Daarom is de goedkoopste Cayenne tegenwoordig goedkoper dan de goedkoopste Macan, echt waar. Kiezen tussen een Cayenne of Macan was nog nooit zo makkelijk.

Nog een prettige bijkomstigheid is dat je meer vermogen en koppel krijgt. Je hebt de beschikking over een verbrandingsmotor én een elektromotor. Bij Audi zijn er diverse mogelijkheden. In dit geval concetreren wij ons op de 50 TFSI e en de 55 TFSI e. Dat vonden ze bij Audi namelijk een logische benaming voor twee verschillende PHEV-aandrijflijnen.

Oplossing

Deze leveren standaard 299 pk of 367 pk gecombineerd. Mocht het zo zijn dat je dat niet voldoende vindt, heeft ABT Sportsline een oplossing voor je. De grootste VAG-tuner wereldwijd heeft namelijk upgrades in de aanbieding voor deze aandrijflijnen. In beide gevallen past men enkel en alleen de EA888-benzinemotor aan, net zoals ze dat doen met de versies zonder elektromotor. In dit geval zorgt ABT er echter wel voor dat de boel alsnog lekker samenwerkt.

Het betreft de AEC, de ABT Engine Control-upgrade. Dat is namelijk een bypass-module die het vermogen en koppel verhoogt. In de ’50 TFSI’ gaat deze daardoor van 299 pk / 450 Nm naar 357 pk en 500 Nm. Dat is toch 58 pk en 50 Nm méér.

Je kunt ook de ’55 TFSI e’ aanpakken. daarbij stijgt het vermogen van 367 pk naar 425 pk. Het koppel stijgt dan vrolijk mee van 500 Nm naar 550 Nm. Over de prestatie-stijgingen wordt met geen woord gerept, maar ga er dus van uit de PHEV Audi’s nu nog ietsje sneller zijn. Uiteraard is het ook afhankelijk welke Audi je kiest.

Meer upgrades voor PHEV Audi’s

De upgrades zijn leverbaar voor alle modellen met deze aandrijflijn. Dat zijn in dit geval dus de Audi Q5, Q5 Sportback, A6 Limousine, A6 Avant en A7 Sportback. Uiteraard kun je naast de motorische upgrades nog meer tuningsonderdelen bestellen. Bijvoorbeeld van verlagingssets tot wielen, van spoilers tot uitlaten, onder andere.

Met name dat laatste onderdeel is een aanradertje. De Q5 heeft standaard zo’n vreemde bumper met plastic-chromen details die een uitlaat moeten suggereren, maar ABT monteert graag een echte uitlaat voor je. Top.

Je kan alle vanaf nu onderdelen samenstellen in de ABT-configurator.