Buitenkansje: de goedkoopste schele auto van Marktplaats - Autoblog.nl

Ook de duurste trouwens. Deze schele auto op Marktplaats is voor zover wij kunnen vinden een buitenkansje.

Er zijn auto’s die memorabel zijn vanwege vreemde redenen. Dat kan een bijzondere feature zijn, maar ook een bijzonder design. Er zijn bijvoorbeeld weinig auto’s die scheel kijken. Sterker nog: wij kennen maar één die er een duidelijk voorbeeld van is.

Morgan

Die werd gebouwd door Morgan in de vroege jaren ’00. Morgan kennen we van ouderwetse sportwagens gemaakt van hout. Geen retro-nonsens, Morgan heeft gewoon het recept nooit veranderd bij bijvoorbeeld de Plus 4. Een zijmodel genaamd Morgan Aero 8 was wel ietwat retro-achtig. Het ouderwetse design werd gepaard met een iets moderner uiterlijk. Aan de voorkant werden de koplampen meegenomen in de welving van de wielkast. Het zorgde ervoor dat ze ‘naar binnen keken’: als het ogen waren geweest keek de auto scheel. Een bijzondere keuze, maar het zorgt er wel voor dat je de auto onthouden hebt. Of in ieder geval dat er nu een lampje gaat branden.

Luxe

Voor een lichte sportwagen is het trouwens helemaal niet slecht vertoeven in de Morgan Aero 8. Alles is bekleed met beige leer, hout en een Spyker-achtige aluminium inleg. Je krijgt er zelfs elektrische ramen, airco en cruise control bij! Het is dan ook nieuw geen goedkope auto geweest, maar voor een ‘pure’ sportwagen is dat niet altijd normaal.

BMW-power

De motor is trouwens bekend: het is een 4.4 liter V8 die in verscheidende BMW’s heeft gelegen. In de Morgan Aero 8 is deze goed voor 325 pk: op 1.130 kg niet slecht. Ook de kilometerstand is prima met 26.251 km. Klinkt allemaal als een leuke, buitenissige en scheel kijkende auto. Dat mag dan ook wat kosten: de Morgan Aero 8 mag mee voor 79.995 euro. Kopen mag op de advertentie van de Morgan Aero 8 op Marktplaats.