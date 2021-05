Bussink GT R Speedlegend is 'Nederlandse' roadster - Autoblog.nl

De Bussink GT R Speedlegend is perfect speelgoed.

Nederlandse automerken zijn er niet heel erg veel. Maar als er auto’s gebouwd worden in Nederland, zijn het meteen gave en pure sportwagens. Uiteraard is er Donkervoort en werden er ooit Spykers gebouwd. En laten we Rizovari niet vergeten!

De Bussink GT R Speedlegend is de laatste toevoeging in dat illustere rijtje. Bussink is het geesteskind van Ronald A. Bussink. Hij is productontwerper en met de centjes die hij daarmee verdiende, kon hij geregeld ‘iets leuks’ doen met auto’s. In dit geval gaat het om een sportwagen die ‘het Formule 1-gevoel op de weg’ moet brengen’. Die quote hebben we vaker gehoord, maar het type auto is in dit geval echter vrij uniek.

AMG GT R Roadster

De Bussink GT R Speedlegend is natuurlijk een Mercedes AMG GT R Roadster (R190). Dat is van zichzelf al een bijzondere auto, waarvan er slechts 750 stuks gebouwd zijn. De voorruit is eraf gehaald en zien we een soort HALO-achtige koolstofvezel spijl door het midden lopen. De auto moet een soort combinatie zijn tussen de genoemde R190, de SLR en een Formule 1-auto.

Het is niet dat ze bij Bussink alles zelf hebben gedaan. De auto is in samenwerking met HWA ontwikkeld en gebouwd. HWA staat voor Hans Werner Aufrecht en is een bedrijf dat zich bezighoudt met autosport-activiteiten van Mercedes. Er zit dus een zekere ‘fabrieks’-sfeer aan deze auto. De ‘A’ in HWA (Aufrecht) is immers dezelfde A als in AMG. Dus Bussink heeft het idee bedacht en de auto ontworpen. HWA mocht het ontwikkelen en bouwen. Dus héél Nederlands is de auto ook weer niet, vandaar dat we Nederlands tussen haakjes hebben geplaatst in de titel.

Vermogen Bussink Speedlegend GT

De Bussink GT R Speedlegend is aanzienlijk sneller dan standaard. Althans, als de klanten daarvoor gekozen hebben. Het is namelijk mogelijk om de auto te voorzien van een 850 pk sterke V8. Op welke manier het vermogen gerealiseerd is, wordt niet vermeld. Maar er zijn diverse tuners die soortgelijke waarden halen met hybride turbo’s en open uitlaatsystemen.

Wat het doet met de prestaties van de auto, is niet bekend.. Het productieaantal is wel bekend. HWA gaat vijf stuks voor Bussink bouwen. De Bussink GT R Speedlegend is dus zeer exclusief. Deze komen met hun eigen helmen (die heb je nodig om de vliegen uit je mond te houden) en het obligate horloge, in dit geval van Armin Strom. Alle exemplaren waren al verkocht voordat men ging bouwen, maar Bussink geeft aan dat er meer projecten op stapel staan.

De Bussink GT R Speedlegend maakt zijn debuut tijdens de GP van Monaco.