Mercedes SL gaat AMG GT Roadster vervangen - Autoblog.nl

De AMG GT Roadster moet helaas het veld ruimen. Gelukkig komt er wel wat leuks voor terug.

Na tien jaar komt er eindelijk weer een nieuwe Mercedes met de legendarische letters S en L op de achterkant. Het verschil met tien jaar geleden is dat we nu al een Mercedes AMG GT hebben. De vraag was dus hoe de nieuwe SL zich tot deze auto ging verhouden.

In plaats van de SL neer te zetten als luxe cabrio om het onderscheid met de sportieve AMG GT duidelijk te maken, doet Mercedes juist het tegenovergestelde. Ze positioneren de SL nadrukkelijk als een sportievere auto dan zijn voorganger. Daarmee komt de SL dus wel heel erg in het vaarwater van de AMG GT, en dan vooral de AMG GT Roadster. De SL krijgt zelfs net als de AMG GT een softtop.

Het vermoeden bestond daarom dat de AMG GT het veld zou moeten ruimen. Inmiddels weten we meer. Dit vermoeden is nu bevestigd door Philipp Schiemer, die vorig jaar Tobias Moers opvolgde als CEO van AMG. Hij geeft tegenover Car and Driver aan dat de AMG GT Roadster uitgefaseerd zal worden met de komst van de SL.

Gelukkig betekent dit niet dat we in zijn geheel afscheid moeten nemen van de AMG GT. Mercedes zal de coupé namelijk nog wel gewoon naast de SL blijven leveren. Daarmee krijgt dit model een lange levenscyclus, want de AMG GT loopt nu ook alweer 8 jaar mee. Met een facelift (de tweede al) moet de auto er nog een tijdje tegenaan kunnen.

Naast het design zal ook de aandrijflijn van de AMG GT een update krijgen. Er gaat namelijk ook een hybride variant komen. Schrik niet: Mercedes gaat er geen vierpitter in stoppen. De hybride zal gewoon de V8 houden.

De AMG GT Roadster (die misschien nog wel fraaier is dan de Coupé), zal helaas niet meer heel lang te bestellen zijn. De nieuwe SL wordt namelijk dit jaar nog geïntroduceerd. Gelukkig zien de eerste beelden van de nieuwe SL er veelbelovend uit.

