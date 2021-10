Lezersvraag: S-klasse Cabrio, AMG GT Roadster of de nieuwe SL?

Welke open Mercedes heeft jouw voorkeur? In de lezersvraag behandelen we de -klasse Cabrio, AMG GT Roadster en de nieuwe SL.

Het is je vast niet ontgaan dat Mercedes deze week de nieuwe SL heeft gepresenteerd. Met Mercedes-AMG sausje dat eraan hangt komt het model de AMG GT Roadster aflossen. Terwijl de SL ook altijd een luxe aspect met zich meedroeg. Daar komt weer de S-klasse Cabriolet om de hoek kijken. Een model dat niet terugkomt en dat daardoor ook een beetje op de schouders van de SL komt te rusten.

Maar in deze lezersvraag gaan jullie, de Autoblog-lezer, shoppen bij Mercedes. Want als je mocht kiezen, zou je dan inderdaad voor de nieuwe SL gaan? Of toch liever een S-klasse Cabrio of AMG GT Roadster. Twee modellen die niet meer terugkomen met de komst van de nieuwste generatie SL.

Ondergetekende trapt af en kiest voor de AMG GT Roadster. Geen achterbankje, maar wel een heerlijke sportieve aandrijflijn. Een S-klasse Cabriolet is me altijd wat te lomp en groots geweest. Het is ook niet heel gek dat de Duitse autofabrikant die auto geen opvolger heeft gegeven. Maar misschien denk jij daar wel heel anders over.

Kortom, S-klasse Cabrio, AMG GT Roadster of de nieuwe SL? Laat het weten in de comments!