C63S Coupé met 900 Nm is leuker dan de nieuwe

Althans, wij denken dat deze C63S Coupé met 900 Nm leuker zal zijn. 900 Nm!

De nieuwe Mercedes-AMG C63 is net onthuld. Het grootste verschil is natuurlijk de motor. In plaats van een volvette V8 krijg je een viercilinder met elektromotoren. Stiekem zijn we heel erg benieuwd hoe Mercedes het heeft aangepakt. Want ondanks dat een V8 leuker is dan een viercilinder, liegen de cijfers er niet om: 670 pk is natuurlijk gekkenwerk in een D-segment sedan c.q. stationwagon.

Naast afscheid nemen van de achtcilinder, moeten we ook afscheid nemen van twee andere carrosserievarianten: de Cabriolet en de Coupé. Tenslotte moeten we ook afscheid nemen van de premium achterwielaandrijving. Alle AMG’s zijn nu namelijk 4Matic. Op zich begrijpelijk met zulke vermogens, maar het wordt er niet leuker op.

Fout?

Mocht je een C63S Coupé hebben en de overstap niet aandurven, dan begrijpen wij dat. Ook de Damen und Herren van HS Motorsport begrijpen dat. Die hebben namelijk een C63S Coupé onder handen genomen. Ze zijn redelijk voorzichtig te werk gegaan. Een aangepaste Mercedes wordt natuurlijk al snel fout.

Het meest opvallende detail zijn de Elegance E3-wielen. Het model is naar onze bescheiden mening erg fraai, alhoewel zwarte wielen wel een beetje 2011 zijn. Wel kun je zo de felgele AMG-remklauwen aanschouwen (ha, dat rijmt). Voor zijn de wielen 10×20 inch, achter zelfs 10,5×21 inch. Een breedset én hoogteset, dus. Qua bandjes zullen ze blij zijn bij de lokale Kwik-Fit: voor gaat er 255/30 R20 omheen, achter zelfs 275/25 R21. Het zijn in dit geval ook Michelin Pilot 4S-banden, dus niet het goedkoopst mogelijk Hi-Fly-rubber.

C63S Coupé met 900 Nm!

Middels een schroefset van KW Suspension ligt de auto flink lager. Eigenlijk iets te laag. Je hebt nu de ‘mijn luchtvering is stuk gegaan’-look. Ze hebben ook het camber flink moeten aanpassen om de enorme wielen passend te krijgen.

Dan de techniek onder de kap. Die V8 is het perfecte uitgangspunt voor veel vermogen en nog meer koppel. In dit geval is er een CTM-motorupgrade toegepast. Met deze nieuwe ECU-programmering staat er ineens 620 pk en 900 Nm paraat! Natuurlijk, dat is alsnog 50 pk minder dan de nieuwe C63 heeft, maar wij denken dat je met dit apparaat sneller zult zijn op de Autobahn.