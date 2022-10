911 Carrera T opties, prijzen en concurrentie

Er is een nieuwe petrolhead-auto aan de 911-range toegevoegd. We checken alle 911 Carrera T -opties.

Onlangs is de Porsche 911 Carrera T onthuld. Dat is typisch zo’n uitvoering die je wel of niet begrijpt. In principe is het een basis-911 met een paar sportieve opties. Naar onze bescheiden mening biedt de auto precies wat je van een Porsche 911 mag verwachten. Natuurlijk, een GTS, Turbo of GT3 zijn veel bruter en sneller, maar ook duurder en minder ‘bruikbaar’.

Enfin, de prijs van de 911T is nu bekend en de auto is beschikbaar in de configurator. Jazeker, je kunt nu tot het Cup-a-Soup-moment gebruiken om jouw ideale 911 Carrera T samen te stellen. Daarom nemen we even de opties en configuratiemogelijkheden met je door, alsmede de concurrentiepositie van de auto.

Prijs en standaarduitrusting

De prijs van de Porsche 911 Carrera is namelijk 170.100 euro. En de 911 Carrera T is op papier hemelse perfectie. Natuurlijk, 385 pk is niet heel erg veel, maar het is in principe meer dan voldoende voor een sportwagen.

Het is ook de Carrera-motor en niet de Carrera S-motor, dus met de kleinere turboschoepen, die ietsje sneller opspoelen. Ook lekker: je hebt een handbak! Die kun je niet krijgen op de gewone 911 Carrera. Daarnaast heb je nog een paar opties zoals een sperdifferentieel, sportonderstel, sportstoelen, GT-sportstuurwiel en sportuitlaat.

Opties 911 Carrera T

Het belangrijkste: in tegenstelling tot de gewone Carrera, kun je op de Carrera T achteras-besturing kiezen. Uiteraard kun je bij Porsche extreem veel opties bestellen. Dat is waar de marges op zitten. Kies daarom voor een Indisch Rood of Racinggeel: die kleuren zijn standaard. Metallic lak kost 1.307 euro. Daarboven heb je nog ‘speciale kleuren’, op zich wel geinig.

Dan kun je kiezen uit bijvoorbeeld Ruby Stone, Haaiblauw of Pythongroen. Dan ben je 2.865 euro kwijt. Wil je écht van je geld af, kun je kiezen voor PTS. Voor 9.299 euro kun je een andere Porsche-kleur kiezen, mocht er een ‘productieslot’ beschikbaar zijn.

Het gaat hier om veel kleuren die vroeger gewoon 1.000 – 1.500 euro extra kostten. Het is ook geen ‘bijzondere’ lak qua extra lagen, het is slechts een ander kleurtje. Maar op Instagram doe je helemaal mee en dat is ook belangrijk.

Interieur opties 911 Carrera T

Qua interieur is er bijna niets te kiezen. Bijzonder, de schaalstoelen op de persfoto’s zien we niet terug in de optielijsten. Ook keramische remschijven zijn niet te bestellen. Een achterbankje is zonder meerprijs te bestellen.

Nog een gratis optie: het opbergpakket (wat netjes om spullen op te bergen). Ook bijzonder, het Bose-soundsystem is niet leverbaar, maar je kan wel voor bijna 5 mille het Burmester-audiosysteem aanvinken.

Sowieso is het qua opties eventjes voorzichtig doen. Ze zijn dermate duur dat de prijs al snel boven de 2 ton komt. Dan kom je te dicht in de buurt van de GTS en GT3 modellen. Sowieso, bij het simpele en sportieve karakter van een 911 Carrera T moet je eigenlijk geen opties bestellen.

Andere opties voor de 911 Carrera T

Het is in principe de ideale sportwagen, dus. Maar wat zijn de concurrenten? Daarvoor doken we even in de prijslijsten. We bedoelen nu met opties voor de Carrera T de alternatieven. Dit zijn ze:

Audi RS5 Coupé Competition plus (F5)

€ 151.798,63

Net als de 911 Carrera T een sportcoupé met een paar effectieve upgrades als standaarduitrusting. Natuurlijk, de 911 is een raszuivere sportwagen, de Audi RS5 is afgeleid van een sedan. Je hebt meer vermogen en koppel aan boord, dankzij de door Porsche ontworpen 2.9 liter motor.

De Audi is meer een allrounder, dan puristische sportwagen. Wel heeft de Competition behoorlijk wat toffe hardware-upgrades die de auto een stuk interessanter maken. Maar heel stiekem wil je deze kwaliteiten in een Audi RS4 Avant, nietwaar?

BMW M4 Coupé ‘Basis’ (G82)

€ 127.298

Stiekem komt de BMW M4 Coupé heel erg dicht in de buurt. Een Duitse coupé met 3.0 biturbomotor, achterwielaandrijving en handbak. De BMW heeft wel (veel) meer vermogen en koppel. Het uiterlijk (die neus) is discutabel, maar de rijeigenschappen niet. Net als de Carrera T is deze uitvoering iets meer gericht op de purist en mogen we blij zijn dat BMW ‘m aanbiedt (en het voorlopig blijft aanbieden).

Niemand zal het nieuw bestellen, maar over 20 jaar zijn ze ineens gewild en heel erg duur. Over duur gesproken, een standaard M4 valt relatief gezien mee qua prijs en prestaties. Ook handig: in principe heb je geen opties nodig, alle sportieve (en luxe) dingen zitten er wel op. Nadeeltje is dat je misschien liever de identiek rijdende sedan (de BMW M3) wil, net even wat praktischer terwijl je verder dezelfde kwaliteiten hebt.

Lotus Emira V6 First Edition

€ Ongeveer 150 mille

De andere benadering is de Lotus Emira. Als je kiest voor de V6 met handbak en Sport-uitvoering kom je uit op een auto die bijna concurreert met de Porsche 911. We hebben er nog geen meter mee gereden, maar Lotus kennende zit dat wel snor. De 3.5 V6 compressor is goed voor 420 pk en je kan eventueel een handbak selecteren (anders heb je een automaat met koppelomvormer).

Met het Nederlandse BPM-stelsel is deze uitvoering ‘een concurrent’, maar eigenlijk zijn we meer benieuwd naar de aanzienlijk goedkopere versie met dubbele koppeling en AMG-motor. Die heb je voor minder dan 90 mille, wat een logischere prijs is voor een dergelijke auto.

Porsche Cayman GT4 (982C)

€ 156.400

De grootste concurrent voor de Porsche 911 Carrera T is eigenlijk deze Porsche. De Cayman GT4 biedt namelijk alles wat je wenst als je een tweezits Porsche zoekt voor de purist. Ook hier is er een handbak.

De GT4 heeft meer vermogen dan de Carrera T: 420 pk tegenover 385 pk. En dan is het ook nog eens een atmosferische motor. Daarbij is het gaaf dat deze auto ook door de Porsche GT-afdeling is afgesteld. De auto is aanzienlijk sportiever dan de Cayman GTS 4.0, bijvoorbeeld.

Porsche 911 Carrera S (992)

€ 173.300

De grote olifant in de kamer. De Carrera T heeft wat opties van de Carrera S, maar waarom dan niet gewoon de S kiezen? Die kun je namelijk ook gewoon bestellen. Met de handbak kost de Carrera S slechts 3.000 euro meer.

Dan heb je wel een paar sportieve opties minder (gewone stoelen, gewoon stuur, normaal onderstel), maar je hebt wel 450 pk én grotere remmen. De Carrera S is echt een klap sneller dan de Carrera T. Ook kun je een S veel maar naar eigen smaak aankleden qua interieurkleuren en soorten bekledingen.

Jaguar F-Type 75 P450 RWD

€150.688

Het is raar om te zeggen, maar de Jaguar F-Type is eigenlijk een koopje geworden. Want in dit lijstje staan louter zescilinders. Bij Jaguar krijg je voor een een aanzienlijk lager bedrag gewoon een V8. En dan niet een kleine V8 met turbootjes, maar gewoon een volvette 5 liter supercharged achtcilinder met een mechanische compressor.

En niet eens in een schraap-uitvoering, maar de speciale ’75’-uitdossing. In dit geval krijg je een automaat en achterwielaandrijving. Als je dit zo ziet, is de Porsche ineens wel heel erg duur voor wat je krijgt. De F-Type is mooier, sneller en klinkt beter. En de Jaguar is dus nog goedkoper ook. Sterker nog, als je een paar opties bestelt op een 911 Carrera T of S bestelt, zit je gewoon op P575 R-niveau! Die kost namelijk 180 mille.

