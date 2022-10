Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Amerika 2022

Wie pakt de Texaanse langhoorn bij de horens, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Amerika?

Hobbel-de-bobbel, we zijn weer beland op het Circuit of the Americas in de Texaanse stad Austin. Nadat vorige race het kampioenschap bij de coureurs werd beslecht in het voordeel van Max Verstappen, kan Red Bull dit weekend de titel bij de constructeurs erbij pakken. Heel spannend is het allemaal niet. Als het niet dit weekend gebeurt, dan zal het een van de volgende zijn. Maar ach, het is weer een belachelijk succes om te vieren.

Dat zal dan wel gebeuren in het licht van het gebroken budgetcap, dus wat dat betreft zullen andere teams zo hun bedenkingen hebben. Al gaat het maar om een relatief klein bedrag, Zak en co doen net alsof dat de reden is dat Red Bull vorig jaar won en dit jaar wint. Christian Horner vindt ondertussen vooral dat Zak zijn naam eer aan doet. Enfin, maar eens even kijken wie er pole pakt.

Q1

Al snel staan Leclerc, Verstappen en Hamilton een, twee en drie. In het begin van het seizoen zouden we nog grappend kunnen zeggen dat het daar gaat om de twee eerste rijders van Bulli en Fezza en de tweede rijder van Merrie. Maar het moet gezegd worden, Hamilton heeft zich gedurende het jaar goed herpakt en is Russell stiekem weer voorbij gestreefd qua pace. Het is echter Sainz die uiteindelijk nog sneller gaat dan het trio en P1 pakt.

Leuk voor de Spanjaard, maar in Q1 niet per se heel relevant. Het gaat immers om de afvallers. In de gevarenzone zien we helaas voor de honingdas ook weer Ricciardo spartelen. Hij vebetert zich weliswaar kortstondig naar een plek boven de streep, maar valt dan toch weer terug. Het blijft gek om de Australiër, die het in de rest van zijn carrière toch altijd aardig gedaan heeft ten opzichte van prima teamgenoten, zo te zien stroggelen met de McLaren.

Behalve Ricciardo houdt het feest ook voor de twee Hazen en Latifi op in Q1. Dat zal niemand heel erg verbazen. Verrassender is echter dat Ocon zich niet bij de eerste vijftien weet te rijden. Dat is dan weer wel goed nieuws voor McLaren, dat met Alpine verwikkeld is in de strijd om P4 in het kampioenschap. Een shout out is op zijn plaats voor Albon die in de Williams naar P15 gaat en dus naar Q2 mag.

De afvallers: Magnussen – Ricciardo – Ocon – Schumacher – Latifi

Q2

Russell gaat in Q2 naar een vroege snelste tijd, maar andermaal zijn het Verstappen en de Ferrari’s die sneller zijn dan de zilveren auto. Perez heeft voor nu weer wat moeite het tempo van kopman Verstappen te volgen. Richting het einde van de sessie blijken de Astons relatief snel. Of althans, sneller dan ze eerder dit jaar wel eens geweest zijn. Toch is Vettel uiteindelijk het bokkie. Zijn eerste tijd wordt afgepakt voor track limits en zijn tweede poging is niet zo goed als die van Stroll.

Alpha Tauri is echter het enige team dat met beide coureurs in Q2 blijft hangen. Gasly heeft een probleempje en is niet blij. Hij is slechts dertiende. Tsunoda start nog twee plekken achter zijn kopman. Zhou lijkt de top-10 binnen te rijden, maar krijgt dan ook straf voor het overschrijden van track limits. Daarmee wordt Norris de top-10 in gepromoveerd. Geweldige vent Bottas is daar ook weer eens te vinden. Dat is voor het eerst sinds de Grand Prix van Hongarije. Opstekertje voor de Fin dus. Albon doet het ook andermaal goed, maar mist Q3 op een haar na.

De afvallers: Albon – Vettel – Gasly – Zhou – Tsunoda

Q3

Interessant genoeg gaan niet alle coureurs meteen voor een snel rondje. Russell rijdt eerst even een ronde om de banden klaar te stomen. Verstappen zet op een gebruikte set softs de eerste echt scherpe tijd op de klokken, maar zijn tijd wordt verbeterd door beide Ferrari’s en Hamilton. Qua pace over een rondje zal Max er dus toch echt nog even voor moeten gaan zitten. Perez sluit aan als vijfde en Russell als zesde. Van de rest is Alonso de snelste.

Maar dan komen nog de rondjes die meestal het verschil maken. Verstappen gaat dit keer ook eerst voor een traag rondje. Leclerc gaat naar P1, met Perez vlak daarachter. Maar dan is het Carlos Sainz, het hele weekend al snel, die eindelijk een keer aan de goede kant van de medaille zit. De Spanjaard pakt pole!

Verstappen nestelt zich uiteindelijk nog in het miniscule gaatje tussen Leclerc en Perez. Hamilton en Russell zijn vijfde en zesde, voor een goed presterende Lance Stroll die vanaf P7 mag starten. Norris doet goede zaken voor McLaren door zijn auto voor Alonso te plaatsen en Bottas maakt de top-10 compleet. Red Bull moet het morgen dus weer doen op rees pees. Dat zal wel lukken, toch?

