Camera’s gaan zorgen dat scooters tussen de auto’s rijden

Amsterdam gaat met behulp van camera’s scooters wegjagen van het fietspad.

Het is leven en laten leven in het verkeer. Zeker in een bruisende stad als Amsterdam moeten fietsers, snorfietsers, scooters en auto’s samen delen. Gelukkig zijn er in ons land veel fietspaden die zorgen dat de fietsers en de auto’s zo min mogelijk last van elkaar hebben. Er zijn landen waar dat een stuk slechter geregeld is.

Naast fietsen en auto’s zijn er echter ook nog andere vormen van vervoer, om het ingewikkelder te maken. Scooters en snorfietsen bijvoorbeeld. Waar horen die thuis? Officieel op de rijbaan, sinds de invoering van de helmplicht. Aanvankelijk werd dit ook goed nageleefd.

De gemeente Amsterdam constateert echter dat scooterrijders weer steeds vaker de voorkeur geven aan het fietspad. Bijna de helft van de scooterrijders in de hoofdstad zou zich hier schuldig aan maken. Dit tot ergernis van fietsers.

Om dit onjuiste gebruik van het fietspad tegen te gaan heeft de gemeente Amsterdam wat bedacht: camera’s. Dit lumineuze idee komt van PvdA-er Egbert de Vries, de man die als wethouder van verkeer het Amsterdamse verkeer in goede banen moet leiden. Letter en figuurlijk.

Via de camera’s kan het kenteken van de scooters die in overtreding zijn worden geregistreerd en de boosdoeners kunnen vervolgens een boete van €95 verwachten. Nu worden er al zo’n 100 boetes per maand uitgeschreven voor het niet dragen van een helm of het rijden op een fietspad. Met de camera’s moet dit aantal dus een stuk hoger komen te liggen.

Via: Het Parool

Foto: @koenscholten via Autojunk