Auto-inbraken in Nederland gaan door het dak

Figuurlijk dan. Er wordt waarschijnlijk nog steeds ingebroken door een raam.

De coronapandemie is natuurlijk vooral een vloek, maar op sommige punten ook een zegen. Bijvoorbeeld als het gaat om inbraken. Tijdens corona hield het dievengilde zich mooi koest. Niet alleen in huizen werd er minder ingebroken, maar ook in auto’s.

In februari was het aantal auto-inbraken in Nederland historisch laag, met maar 1.937 inbraken. Om een idee te geven: dat waren er ruim de helft minder dan in dezelfde maand in 2019. Helaas lijkt het erop dat de inbrekers hun ‘werk’ weer hebben opgepakt. Qua auto-inbraken zijn we nu namelijk weer terug bij af.

Afgelopen maand werd er 4.355 keer ingebroken in auto’s. Dat is 20% meer dan in september. Sterker nog: het is het hoogste aantal auto-inbraken sinds de eerste lockdown in maart 2020. Het dievengilde heeft dus de smaak weer te pakken.

Niet verrassend vonden de meeste inbraken plaats in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Die waren samen goed voor de helft van alle auto-inbraken die in oktober plaatsvonden in Nederland.

In Zeeland en Friesland is de inhoud van je auto het veiligst voor gespuis. Daar werd respectievelijk maar 20 en 28 keer ingebroken. Je hoeft je auto daar eigenlijk niet eens op slot te doen. Nu wonen er in deze provincies ook veel minder mensen, maar procentueel gezien is de kans nog steeds een stuk kleiner dat er wordt ingebroken in je auto.

In totaal is er dit jaar 30.727 keer ingebroken in auto’s. Dat is alsnog minder dan vorig jaar, toen het 37.977 keer raak was in dezelfde periode. Wat dat betreft mogen we dus niet klagen, maar het gaat wel weer de verkeerde kant op. Misschien wordt het tijd voor een intelligente lockdown die alleen voor inbrekers geldt.

Foto: BMW 328i die het slachtoffer is geworden van een inbraak

Via: AD