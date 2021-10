Lezersvraag: welke auto zou jij voor één weekend willen rijden?

De sleutel toegeworpen krijgen van een auto, waar je het gehele weekend mee mag rijden. Wat zou het zijn?

Het weekend staat weer voor de deur. Heerlijk. Voor het aankomende weekend stellen we ons voor dat we allemaal een fictieve vriend hebben. Een fictieve vriend die een auto heeft waar jij heel graag in zou rijden. En plots gooit die vriend de sleutels naar je toe. “Neem de auto maar mee voor het weekend!”.

Wat zou dat dan zijn? Er zijn zat auto’s doe je ongetwijfeld zoal kunt opnoemen. Bijvoorbeeld een supercar die normaal gesproken financieel ontoereikend is. Of een zeldzame klassieker waar je altijd van hebt gedroomd om er eens eens een rondje in te doen.

Het fijne van een weekend is dat je 48 uur kunt genieten van rijplezier. Bovendien hoef jij je geen zorgen te maken over onderhoud of afschrijving. Vooruit, fantaseren we er meteen tankpas bij ook!

Ook een voordeel van een weekend: het is precies lang genoeg om het magische moment van je droomauto vast te houden. Geloof me, als je een speciale auto rijdt zijn de vlinders in de eerste uren het spannendste. Eerst moet je aan de auto wennen, vervolgens krijg je de auto onder de knie en kan je er al meer uithalen dan in de eerste meters. En na zo’n twee dagen komt dat gevoel van gewenning al naar boven. Wat dat betreft is het net als een nieuw liedje dat je hebt ontdekt. Je draait het helemaal grijs omdat je er geen genoeg van krijgt. Maar op gegeven moment heb je het wel gezien.

Goed, de dwalen af. Een weekend, jouw favoriete auto. Laat het weten in de comments!