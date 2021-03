Canoo pick-up is guitig en elektrisch - Autoblog.nl

Net als de Tesla Cybertruck een onconventionele pick-up, maar dan praktisch.

Pick-ups zien er al eeuwenlang decennialang hetzelfde uit qua proporties. Een variant op een ‘three box design’ dus. Dat het ook mogelijk is een pick-up te ontwerpen die er radicaal anders uitziet bewees Tesla met de Cybertruck. Nu is er nog Amerikaanse EV-bouwer die het concept ‘pick-up’ vanuit een nieuwe invalshoek benaderd.

Het achterste gedeelte van deze nieuwkomer is gewoon een laadbak (het is en blijft ten slotte een pick-up), maar het voorste gedeelte is totaal anders dan we gewend zijn. Een neus ontbreekt namelijk en de cabine is heel rond vormgegeven. In plaats van een stoere look waar pick-ups altijd voor gaan, heeft deze Canoo juist een guitige look gekregen.

Een kleine introductie van Canoo kan waarschijnlijk geen kwaad. De start-up werd in 2017 opgericht en heette aanvankelijk Evelozcity. Dat werd later veranderd naar Canoo, wat in ieder geval een stuk lekkerder bekt. Hoewel Canoo gevestigd is in de VS werd het merk opgericht door twee mannen die duidelijk hun roots elders hadden liggen: Stefan Krause en Ulrich Kranz. Beide heren hadden daarvoor topfuncties bij BMW. Deze start-up is dus geen project van overambitieuze groentjes.

Canoo lanceerde eerder al een ‘lifestyle vehicle’, oftewel een MPV c.q. personenbusje. De pick-up die je hier ziet is daarop gebaseerd. Over het ontwerp is goed nagedacht. Naast het feit dat het er verfrissend uitziet, zijn er ook veel praktische elementen in het design verwerkt. Er kunnen aan alle kanten dingen uitgeklapt worden.

De laadbak kan bijvoorbeeld met 60 centimeter verlengt worden en de zijkanten van de laadbak kunnen in uitgeklapte toestand als werktafel fungeren. In de voorkant (neus kunnen we niet zeggen) zit ook een opbergruimte. De afdekking hiervan kan wederom als werkoppervlak dienst doen. In de zijkant kan er een soort la geopend worden om de laadbak makkelijker te bereiken. Hierin kunnen ook weer dingen opgeborgen worden. En dan kun je ook nog eens een bagagerek op het dak plaatsen. Of een opbouw op de laadbak. Deze pick-up is misschien niet reuze, maar de keuze is dat dus wel.

Mede vanwege de afwezigheid van een neus is de Canoo een stuk compacter dan de gemiddelde pick-up. Met een lengte van 4,67 meter is de Canoo bijvoorbeeld nog een stuk korter dan een Ford Ranger. En dat is al niet de grootste pick-up. De laadbak is met een lengte van 1,82 meter echter niet veel kleiner (en met de laadbak uitgeschoven zelfs groter).

Over de motorisering is Canoo nog niet heel specifiek. De pick-up zal leverbaar zijn met twee elektromotoren of enkel een elektromotor op de achteras. In het eerste geval is tot 600 pk en 757 Nm koppel mogelijk. De actieradius zou boven de 200 mile (322 km) uit moeten komen. Dat zou wel handig zijn als je net zo avontuurlijk wil gaan doen als op de foto’s.

De pick-up van Canoo zal vanaf het tweede kwartaal van dit jaar te bestellen zijn. De leveringen zullen in 2023 van start gaan. Dat is in ieder geval de planning.