Posaidon Mercedes-AMG A 35 is ingetogen hyperhatch - Autoblog.nl

Deze auto is ideaal voor AMG-rijders die wel snelheid willen maar geen aandacht. Mochten die er ook zijn.

We zijn er inmiddels al aan gewend, maar het is tamelijk absurd dat je vandaag de dag B-segmentauto’s hebt met 400 pk. Dat is net zoveel als een Ferrari 360 Modena. Het zijn vooral de Duitse merken die deze knotsgekke hyperhatches op de markt brengen.

Mercedes spant de kroon met de A 45 S, die maar liefst 421 pk produceert. Ook de reguliere A 45 kun je met 387 pk nog gerust een hyperhatch noemen. Met zulke vermogens is er ruimte voor een iets normalere hot hatch. Die is er bij de nieuwe generatie A-klasse dan ook, in de vorm van de A 35 met 306 pk.

De A 35 is niet alleen minder krachtig, maar is ook wat meer ingetogen qua uiterlijk. Deze versie heeft bijvoorbeeld niet de Panamerica-grille, noch de vier uitlaatpijpen. Als je hem ingetogen wilt houden moet je overigens wel de spoiler en de canards achterwegen laten. En ‘m niet in het geel bestellen.

Dat is allemaal niet gebeurd bij het exemplaar wat we op de foto’s zien, waardoor het een tamelijk anonieme verschijning is in het straatbeeld. Toch zal deze witte A-klasse bij het stoplicht menig sportauto verschalken. Er is namelijk aan deze A 35 gesleuteld door de Duitse tuner Posaidon.

Zij wisten van 306 pk 400 pk te maken door wat aan de ECU te rommelen en de turbo te upgraden. Tegelijkertijd steeg het koppel van 400 Nm naar 550 Nm. Wat bereik je daarmee bij het genoemde stoplicht? Deze hot hatch sprint nu in 4,0 seconden naar de 100 km/u. Dat is 0,7 seconden sneller dan een standaard A 35 en net zo snel als een A 45. Met deze heb je ook nog eens het voordeel van de verrassing. De topsnelheid komt met 295 km/u gevaarlijk dicht in de buurt van de 300.

Om dit voor elkaar te krijgen moet je je A 35 wel langsturen bij Posaidon voor een upgrade van de turbo. Vind je dat teveel moeite dan heeft de tuner ook een makkelijker alternatief: een Powerbox. Die kun je eenvoudig aansluiten en geeft alleen een softwarematige boost. In dat geval komt het vermogen uit op 355 pk en het koppel op 500 Nm. Ook niet misselijk.